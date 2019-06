In het attractiepark Universal in het Amerikaanse Orlando opende vorige week een nieuwe achtbaan. Bezoekers stonden er tot veertien uur voor in de rij. Wie zijn toch die fanatieke pretparkfans die dit soort wachttijden overhebben voor een achtbaanritje?

Een van de pretparkbezoekers die op donderdag 13 juni de ellenlange wachtrij voor de nieuwe attractie Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventures trotseerde, is de twintigjarige Demi Schouten uit Maartensdijk. "Ik wilde eigenlijk al om 2.00 uur voor de deur van het park staan om een van de allereersten te zijn."

Dol op pretparken

Schouten is gek op pretparken. Ze doet een pretparkstudie (Attractions and Theme Parks Management in Breda), bezocht het afgelopen jaar onder meer Sealife Oberhausen, Phantasialand, de Efteling, Blijdorp en Toverland, liep stage bij Disney World in Orlando en is abonnementhouder bij Universal Studio's.

"Ik hou het meeste van parken waarbij alles gethematiseerd is, zoals Disney, Universal en de Efteling. Een dagje naar een attractiepark voelt dan als een escape uit mijn echte leven. Pretparken wekken je fantasie tot leven", zegt ze.

Dat vindt ook Rick Spring in 't Veld (19) uit Breda. Hij toert nu met twee klasgenoten richting het westen van de Verenigde Staten om onder meer Six Flags en Disneyland te bezoeken. "Het is de manier waarop pretparken je meenemen in een eigen wereld, waarin je het dagelijks leven achter je kunt laten", verklaart hij zijn passie.

Groeiend aantal pretparkfanaten

De liefde van Schouten en Spring in 't Veld voor pretparken staat niet op zichzelf. De gemeenschap van pretparkfans is groeiende. Attractieparknieuwssite Looopings telt zo'n 44.000 volgers op Facebook en sinds een paar jaar moet de Breda University of Applied Sciences een selectieronde toepassen voor het aantal studenten dat zich inschrijft voor de pretparkmanagementopleiding.

Goof Lukken, docent Attractions and Theme Park Management zegt: "De laatste decennia zijn attractieparken steeds meer plekken geworden waar mensen even ontsnappen aan de werkelijkheid. Je bent voor een dag in een utopia, waar je je dagelijkse zorgen kwijt bent. Vroeger ging je naar de kermis voor een avondje vermaak, nu gaat het veel meer om een fantasiewereld creëren."

“Ik wilde het liefste om 2.00 uur in de rij staan, ik baalde dat we er pas om 6.00 uur waren” Demi Schouten, pretparkfan

De openingsdag van de nieuwe attractie in Orlando verliep voor Schouten anders dan gepland. Omdat ze moest verhuizen uit haar stagewoning, moest ze nog tot laat opruimen en stond ze uiteindelijk vier uur later dan gepland in de rij. "Ik baalde dat we niet eerder waren gekomen, want we hadden net de opening met de acteurs gemist."

Na zeven uur in de wachtrij te hebben gestaan, kon ze plaatsnemen in de achtbaan. "Het was het wachten meer dan waard! De achtbaan is prachtig gethematiseerd, je kunt er op een motor of in het zijspan zitten."

"Iedereen is enthousiast", zegt Spring in 't Veld. "De spanning hangt in de lucht, alles is nieuw... dat maakt het 't wachten waard." Ondanks de pracht en praal van de Amerikaanse parken, wil hij vooral weer naar de Efteling als hij weer in Nederland is. "Daar kom ik uiteindelijk het liefst en daar is het voor mij allemaal begonnen."