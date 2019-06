Er is dit weekend weer veel te doen in Haarlem: ga rock-'n-rollschaatsen in Patronaat, kijk rond in de Artisklas of ga naar de Oerkap voor kunstvideo’s van het Frans Hals Museum. Een overzicht van de evenementen.

Wemakethe.city - Teylers Museum

Op vrijdag 21 juni kun je meedenken over de plannen om Haarlem duurzaam te laten groeien. Internationale en Haarlemse sprekers vertellen tijdens de startbijeenkomst in het Teylers Museum over ontwikkelingen en kansen rond duurzaamheid. Na de lunch starten twee expedities naar bijzondere plekken in Haarlem.

Waar: Teylers Museum, Spaarne 16

Wanneer: vrijdag 21 juni, 10.00 tot 17.30 uur

Prijs: gratis, reservering is vereist

Meer informatie

Handen uit de mouwen - Artisklas

Wist je dat de kleinste dierentuin van Nederland in Haarlem staat? Deze dierentuin heet Artisklas en opent haar deuren op 22 juni speciaal voor WWF Rangers. Je komt niet alleen alles te weten over de dieren, maar gaat ook aan de slag. Onder begeleiding van de vrijwilligers van Artisklas help je bij het schoonmaken van de dierenverblijven. De excursie eindigt met een speurtocht.

Waar: Artisklas Haarlem, Arthur van Schendelpad 1

Wanneer: zaterdag 22 juni, 10.00 tot 12.00 uur

Prijs: 3 euro per ranger (8+), van tevoren aanmelden

Meer informatie

Jubileumfeest - Smile Sport

Deze zomer bestaat Smile Sport 25 jaar. Op zaterdag 22 juni kun je meedoen met een percussie- en salsaworkshop, er zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar en de dag wordt afgesloten met een groot feest met dj's en een gastoptreden.

Waar: Smile Sport, Korte Verspronckweg 7-9

Wanneer: zaterdag 22 juni, 16.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Tijdens het jubileumfeest kun je meedoen aan een salsaworkshop. (Foto: ANP)

Rocking Rollerdisco - Patronaat

Rock around the clock! Patronaat verandert weer in een rockende rollerdisco. Neem je eigen rolschaatsen mee of huur ter plekke een paar. Rol de dansvloer op waar de dj's swingende rock-'n-roll, disco, funk en soul draaien. Kun je eerst en voorafgaand nog wat oefening gebruiken? Tussen 21.00 en 22.00 uur vindt er een workshop plaats onder professionele begeleiding van SkateDance.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2

Wanneer: zaterdag 22 juni, 22.00 tot 3.00 uur / workshop 20.30 uur

Prijs: 9,50 euro, 15,50 euro met workshop

Meer informatie

Frans Hals Museum-film - Theatertuin van de Oerkap

Het Frans Hals Museum presenteert deze zomer een programma van drie filmvertoningen rond het thema Gender bij Stadsstrand de Oerkap. Met een hapje en drankje en in een relaxte omgeving zijn de belangrijke kunstvideo's uit de hedendaagse kunstcollectie van het museum te zien.

Waar: Stadsstrand de Oerkap, Harmenjansweg 95

Wanneer: zondag 23 juni

Prijs: 11 euro, inclusief Oerkap-menu

Meer informatie

De Oerkap in Haarlem. (Foto: De Oerkap)

