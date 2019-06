Met de releases van Child’s Play en Men in Black: International verschijnen er deze week twee nieuwe reboots van populaire filmreeksen. De documentaire Untouchable duikt daarnaast in het omstreden schandaal rondom filmproducent Harvey Weinstein. Een overzicht van de zeven films die deze week worden uitgebracht.

Men in Black: International - science fiction

Na drie succesvolle films met Will Smith en Tommy Lee Jones, krijgt de Men in Black-reeks een doorstart met hoofdrollen voor Chris Hemsworth en Tessa Thompson. Als Agent H en Agent M moeten zij er in het geheim voor zorgen dat het buitenaardse leven op aarde onder controle blijft. In deze komische sciencefictionfilm krijgen ze te maken met een mol binnen hun eigen organisatie.

Genre: science fiction, comedy

Regisseur: F. Gary Gray

Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Child’s Play - horror

Een jongetje krijgt een onschuldig ogende pop voor zijn verjaardag, maar heeft geen idee wat hem en zijn familie te wachten staat. Die premisse startte in 1988 de populaire Child’s Play-reeks, waar kort daarna twee vervolgen op kwamen en later nog vier extra films. De nieuwste Child's Play pikt het verhaal weer vanaf het begin op en giet daar een modern sausje overheen. Horrorpop Chucky is ditmaal voorzien van kunstmatige intelligentie en kan van alles op afstand besturen.

Genre: horror

Regisseur: Lars Klevberg

Cast: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Mark Hamill (stem)

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Untouchable - documentaire

Sinds oktober 2017 is de succesvolle filmproducent Harvey Weinstein onder vuur komen te liggen vanwege uiteenlopende beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de documentaire Untouchable vertellen verschillende vrouwen, onder wie actrices Rosanna Arquette en Paz de la Huerta, wat er achter de schermen gebeurde.

Genre: documentaire

Regisseur: Ursula Macfarlane

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film draait

Der Goldene Handschuh - thriller

In de jaren zeventig werd Hamburg opgeschrikt door seriemoordenaar Fritz Honka. Als stamgast van buurtkroeg Zum Goldenen Handschuh mengde hij zich in het uitgaanspubliek, om daar oudere prostituees op te pikken en mee naar huis te nemen. Zijn verhaal werd in 2016 opgeschreven door Heinz Strunk en is nu verfilmd door Fatih Akin. Die regisseur won in 2018 een Golden Globe voor Aus dem Nichts.

Genre: thriller

Regisseur: Fatih Akin

Cast: Jonas Dassler, Margerete Tiesel, Katja Studt

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

Queen of Hearts - drama

De Deense Anne leidt een normaal gezinsleven met haar man en twee kinderen, maar alles verandert wanneer haar stiefzoon Gustav bij hen intrekt. Terwijl echtgenoot Peter moeite heeft met de aanwezigheid van zijn zoon, bouwt Anne een relatie met hem op die haar oude leven op het spel zet. Hoofdrolspeelster Trine Dyrholm brak in 1998 door met Festen en won later eerder onder meer een Zilveren Beer in Berlijn voor Kollektivet (2016).

Genre: drama

Regisseur: May el-Toukhy

Cast: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

Kijkwijzer: 16+

Bekijk hier waar de film draait

La Terra dell’Abbastanza - misdaaddrama

In een armoedige buitenwijk van Rome moeten beste vrienden Mirko en Manolo ieder hun best doen om het huishouden draaiende te houden. Wanneer de jongens per ongeluk betrokken raken bij de lokale maffia, raken ze bedwelmd door het snelle geld en steeds verder verwijderd van hun oude leven. Met de spiraal van geweld waarin ze terecht zijn gekomen, lijkt er geen weg meer terug te zijn. De broers Damiano en Fabio D’Innocenzo schreven eerder mee aan de veelgeprezen misdaadfilm Dogman.

Genre: misdaaddrama

Regisseur: Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo

Cast: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Ik ben er even niet - documentaire

Filmmaker Maartje Nevejan doet onderzoek naar absences, korte bewustzijnsverstoringen die vooral bij jongeren voorkomen. Ze koppelt vier jonge mensen aan kunstenaars, zodat ze samen kunnen verbeelden waarnaartoe menselijke hersenen afdwalen tijdens zo’n verstoring. Nevejans documentaire gaat op zoek naar de kracht én de beperking van het menselijke voorstellingsvermogen.

Genre: documentaire

Regisseur: Maartje Nevejan

Kijkwijzer: alle leeftijden

Bekijk hier waar de film draait

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 20 juni in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.