Omdat het zondag Vaderdag is, stellen verschillende attractieparken, musea andere evenementenlocaties hun deuren gratis open voor alle papa's.

In alle achtbanen en attracties bij Walibi - Biddinghuizen

Niet alleen op Vaderdag zelf, maar ook de dag ervoor mogen vaders gratis naar binnen bij attractiepark Walibi. Wanneer je in de webshop tickets bestelt voor 15 of 16 juni, kun je bij afrekenen het extra gratis vaderdagticket aanklikken.

Waar: Walibi, Spijkweg 30, Biddinghuizen

Wanneer: 15 en 16 juni van 10.00 tot 18.00 uur

Voorwaarde: bij aanschaf van een regulier entreeticket

Meer informatie en tickets

Skiën of snowboarden bij SnowWorld – Zoetermeer en Landgraaf

De sneeuwhallen in Zoetermeer en Landgraaf doen alle vaders een dag wintersporten cadeau. Je kunt kiezen uit een uur- of dagkaart. De skipas dekt alleen de entree tot de hal. Materiaal moet nog wel zelf worden meegebracht of gehuurd. De pas is alleen verkrijgbaar aan de kassa.

Waar: SnowWorld Zoetermeer en Landgraaf

Wanneer: 16 juni van 09.00 tot 23.00 uur

Voorwaarde: niet online verkrijgbaar, alleen aan de kassa.

Meer informatie

Kunst bekijken in het Mondriaanhuis - Amersfoort

Alle vaders die zondag met een ander gezinslid een bezoek brengen aan Mondriaanhuis, mogen gratis naar binnen. In het museum zijn nu de tentoonstellingen De wereld van Piet Mondriaan en Mon: fleur te zien. Naast gratis entree krijgt iedereen een gratis stuk taart bij een kopje koffie of thee in het Mondriaancafé.

Waar: Mondriaanhuis, Kortegracht 11, Amersfoort

Wanneer: 16 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Voorwaarde: bij aanschaf van een regulier entreeticket

Meer informatie

Karten en wintersporten op De Uithof – Den Haag

Ouders en kinderen kunnen met elkaar een familiewedstrijd aangaan. Bij zo'n familieheat voor vier personen mogen vaders gratis rijden. Voor het karten is telefonisch reserveren verplicht. Blijkt de baan al volgeboekt te zijn, dan kunnen vaders nog altijd gratis de sneeuwbaan op.

Waar: De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag

Wanneer: 16 juni van 12.00 tot 18.00 uur

Voorwaarde: gratis entree bij bezoek met minstens één kind, voor karten is reserveren noodzakelijk

Meer informatie

Speurtocht naar de geheime kamer in Kasteel Hoensbroek

Kasteel Hoensbroek is met meer dan veertig ruimtes een van de grootste kastelen van Nederland. Voor Vaderdag zijn er speciale activiteiten opgezet zoals spellen en een speurtocht waarbij je naar zeven schatkisten zoekt. Na afloop eet je een pannenkoek of broodje in de kasteelkeuken.

Waar: Kasteel Hoensbroek, Klinkertstraat 118, Hoensbroek

Wanneer: 16 juni van 10.00 tot 17.30 uur

Voorwaarde: gratis ticket alleen aan de kassa verkrijgbaar

Meer informatie

Oproep

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Weet je nog meer uitjes waarbij vaders op Vaderdag korting krijgen? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.