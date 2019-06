Achter de schermen van het nachtleven werken veel mensen samen om ervoor te zorgen dat het feestende publiek een onbezorgde avond beleeft. In onze rubriek De nacht van vertellen medewerkers in het uitgaansleven hun verhaal. Deze week: portier Jan Reijn (26) uit Breda.

Als het buiten donker is en het uitgaanspubliek zich roezemoezend door de straten van Tilburg of Eindhoven beweegt, aanschouwt portier Jan Reijn voor zijn vaste deur het feestgedruis. Sinds drie jaar werkt hij via een beveiligingsbedrijf bij Studio Tilburg en feestcafé De Baret als beveiliger. Daarnaast studeert hij Integrale Veiligheidskunde aan de Avans Hogeschool in Breda.

Jan Reijn aan de slag in Tilburg. (Foto: Intelligent Security BV)

Hoe is het om portier te zijn?

"Goed! Het was wel even wennen toen ik net begon. Ik kwam van een supermarktbaantje af en bevond me plotseling in een heel andere wereld. Dit is zo'n sociale baan, je bent constant met mensen bezig. Je moet alert en vriendelijk zijn, goed kunnen luisteren, maar ook assertief optreden en grenzen stellen. Je moet kunnen zeggen: nu is het klaar!"

In wat voor situaties komt dat voor?

"Bijvoorbeeld wanneer een vaste klant erg veel gedronken heeft. Je blijft vriendelijk en tolereert ze wat langer in de buurt omdat je ze kent. Maar als ze lastig worden, moet je gewoon zeggen: 'Je hebt te veel gedronken, ga naar huis. Morgen staat je biertje weer koud.' Als je dat vriendelijk zegt, reageren ze meestal goed. Luisteren en je inleven is tegenwoordig heel belangrijk."

Was dat eerder niet zo?

"Ik weet nog van vroeger dat horecaportiers van die heel norse mannen konden zijn, daar red je het nu niet meer mee. Je bent niet zomaar een uitsmijter, maar veel meer een gastheer. Jij bent de eerste persoon van de zaak die het publiek ziet. Als bezoekers buiten een goede indruk krijgen, hebben ze binnen alleen nog maar meer plezier."

Wat maak je zoal mee tijdens een nacht bij de deur tussen de feestvierders?

"Haha, er zijn zo veel bizarre verhalen. Iets wat bijna altijd op dezelfde manier verloopt: jonge stelletjes lopen rond 23.00 uur heel vrolijk naar binnen en stormen een paar uur later ruziënd naar buiten. Meestal heeft de jongen dan verkeerd naar een dame gekeken. Dan probeert hij het weer goed te maken, zo van: 'Ja, maar schatje…' Tien minuten later zijn ze zo intens bezig dat ik denk: zoek een hotelkamer!"

Wat zijn veel voorkomende incidenten waarbij je moet ingrijpen?

"De meeste vechtpartijtjes ontstaan vanuit een dierlijk instinct, door de opmerking: 'Wat kijk je nou?' Dan is er vervelend oogcontact geweest, iemand per ongeluk tegen iemand aangestoten. Of twee mensen hebben een verleden met elkaar en reageren sneller vanuit hun emotie als ze middelen op hebben."

Wat kan het uitgaanspubliek dan doen?

"Als je merkt dat er iets vervelends gebeurt: meld het meteen bij ons. Vaak zeggen mensen achteraf: 'Er stond een heel vervelende gast binnen, die bleef maar doorgaan.' Wij kunnen ook niet alles zien. Als mensen dat soort dingen meer aan ons melden, kunnen wij erop reageren."

Hoe zou de nacht er volgens jou uitzien zonder portiers?

"Haha, ik denk dat je dan een soort wilde westen krijgt, met heel veel minderjarigen die naar binnen glippen en vechtpartijen. De politie heeft dan niet de capaciteit om alles te beveiligen."