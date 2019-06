Er is dit weekend weer veel te doen in Utrecht: van de Singelswim tot de wedstrijd van de voetbalvrouwen op een groot scherm. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Vintage per kilo - Jaarbeurs

Zondag wordt vintage per kilo verkocht en dan ook nog eens bij een XXL-editie. Naast kleding zijn er tassen, riemen, hoeden, sjaals en andere accessoires te koop. 1 kilo kost 18 euro en 100 gram 1,80 euro. De artikelen zijn uitgezocht door een team en worden op rekken tentoongesteld.

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 16 juni, start 10.00 uur

Prijs: entree 2 euro

Singelswim - Singel

Zondag kabbelt het water niet rustig door de Singel, maar zwemmen er circa 150 mensen in. Het doel is om geld op te halen voor de spierziekte FSHD. Deelnemers kunnen zich nog steeds opgeven. Dj Domien Verschuuren zwemt ook mee. Om 16.00 uur is de cheque- en prijsuitreiking in Park Lepelenburg, met aansluitend een feest.

Waar: Singel, start Park Lepelenburg

Wanneer: 16 juni, start 13.00 uur

Prijs: 78,00 euro om deel te nemen, kijken is gratis

Deelnemers aan de Singelswim in Utrecht. (Foto: ANP)

Nederland versus Kameroen - Filmcafé

De voetbalvrouwen strijden zaterdag tegen Kameroen op het WK. De wedstrijd is op groot scherm te volgen in het Filmcafé. Zo kun je met een grote groep juichen, drinken en dansen richting de finale.

Waar: Filmcafé, nabij station Zuilen

Wanneer: 15 juni, start 14.00 uur

Prijs: gratis

Fluff Disco Festival - Strand Oog in Al

Het extravagante Fluff Disco Festival vindt zaterdag plaats in het zand van Strand Oog in Al, met veel glitter en glamour. Er zijn vooral classics en guilty pleasures te horen in de genres r&b, hiphop, disco en house. 's Avonds is er een afterparty in het Filmcafé.

Waar: Strand Oog in Al

Wanneer: 15 juni, start 12.00 uur

Prijs: 25 euro voor het festival, 7,50 euro voor de afterparty

Lezing van Dennis Storm over minimalisme - Stadsschouwburg Utrecht

"Waarom kopen we dingen die we eigenlijk niet nodig hebben?" Zondag geeft Dennis Storm een lezing over minimalisme. Storm heeft in 2018 het boek Weg ermee: Over de schoonheid van minimalisme geschreven. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen met ontspullen en hoe dit hem voldoening gaf.

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 16 juni, start 16.00 uur

Prijs: 7,50 euro

Dennis Storm heeft voor een minimalistische levensstijl gekozen. (Foto: ANP)

Dag van de Architectuur - door heel Utrecht

Op de Dag van de Architectuur, die in heel Nederland plaatsvindt, kunnen bezoekers binnenkijken in bijzondere gebouwen en bouwplaatsen. Op de locaties vertellen architecten, bouwers en initiatiefnemers over hoe ze te werk gaan. Neem een kijkje in het stationsgebied, Leidsche Rijn, Utrecht Science Park, Post Utrecht of het Stadhuis.