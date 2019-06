Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam: van een haringparty in Café De Blaffende Vis tot een straatfeest in de Spuibuurt en een openluchtbioscoop in Amsterdam-Noord. Een overzicht van de activiteiten.

Straatfeest - Spuibuurt

Zondag viert de Spuibuurt alweer de zesde editie van haar eigen straatfeest. Dans op muziek van dj's en vele andere artiesten, snuffel op de boeken- en muziekplatenmarkt en geniet van eten en drinken.

Waar: Spuibuurt

Wanneer: zondag 16 juni van 12.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis

Haringparty - Café De Blaffende Vis

Deze week is het eerste vat Hollandse Nieuwe haring geveild en dat is voor Café De Blaffende Vis een uitstekende reden om een haringparty te organiseren. Proef onder het genot van een drankje hoe vet de haring dit jaar is.

Waar: Westerstraat 118

Wanneer: vrijdag 14 juni van 18.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

De grootste vlooienmarkt van Europa wordt weer opgebouwd buiten op de NDSM-werf. Bij ruim 750 kraampjes zijn kunst, antiek, kleding en curiosa te koop.

Waar: NDSM-werf, T.T. Neveritaweg 1

Wanneer: zaterdag 15 juni van 9.00 tot 16.30 uur

Prijs: gratis entree

Openluchtbioscoop - Tolhuistuin

Er is uitstekend weer voorspeld voor vrijdag en dat is goed nieuws voor fans van de openluchtbioscoop. Bij Tolhuistuin draaien ze namelijk de in 2018 uitgebracht film Werk ohne Autor. De tuin is al vanaf 17.00 uur geopend voor een vrijdagmiddagborrel.

Waar: Tolhuisweg 3

Wanneer: vrijdag 14 juni van 21.30 tot 00.30 uur

Prijs: 5 euro

5 jaar de Ceuvel festival - Café de Ceuvel

Café de Ceuvel pakt groots uit ter ere van haar vijfde verjaardag. Dans van 13.00 tot 4.00 uur bij meerdere podia, rek de spieren met een yogasessie, laat je natregenen in een bar waar het binnen regent en zo is er nog veel meer te doen. Duurzaam, circulair en creatief is het thema van het festival.