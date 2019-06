Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Kom tot rust tijdens yoga in de openlucht, of zoek juist de gezelligheid op bij een van de feesten en festivals. Een overzicht van de evenementen.

Yoga in de buitenlucht – Laurenskerk

Yoga is voor iedereen, daar zijn de initiatiefnemers van Balanzs van overtuigd. Daarom organiseren ze deze zomer iedere zondagochtend gratis yogalessen in de buitenlucht. Op een matje maak je kennis met verschillende soorten yoga.

Waar: Grotekerkplein 27

Wanneer: zondag 16 juni, 10.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Design- en muziekavond Holland Afro Fest – Grounds

Grounds organiseert de eerste editie van het Holland Afro Fest: een avond met muziek, dans en design uit Senegal en Nederland. De avond start met een modeshow van Senegalese ontwerper Rama Diaw. De rest van de avond treden zowel Senegalese als Nederlandse muzikanten op, onder wie Omar Ka, Fulani Groove, Michael Prins en Leoni Jansen.

Waar: Podium Grounds, Pieter de Hoochweg 125

Wanneer: zaterdag 15 juni, 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Midden in de Maasfestival – Noordereiland

De reeks Midden in de Maas-pleinconcerten wordt afgetrapt door zangeres Viviani Godoy die samen met haar band Braziliaanse muziek speelt. Neem er een kopje koffie of cocktail bij van een van de horecazaken op het Noordereiland. Na afloop is er een barbecue.

Waar: het Burgemeester Hoffmanplein, Noordereiland

Wanneer: zondag 16 juni, 13.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Openluchttheater Honingbijfeest – Afrikaanderpark

Wie zin heeft in een muzikale middag met allerlei wereldse invloeden, kan terecht bij het Afrikaanderpark. Verschillende muziekgroepen maken hun opwachting en spelen onder meer Turkse popmuziek, traditionele Turkse trommel, volksdansliederen en mediterrane muziek.

Waar: Ons Theehuis, Afrikaanderpark

Wanneer: zondag 16 juni, 14.00 tot 19.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Poëziefeest Poetry Park – Schouwburgplein

Loop je op zondag langs het Schouwburgplein, dan word je getrakteerd op poëzie, muziek en spoken word. Dichters als Derek Otte, Kayo Chingonyi en Ulrike Almut Sandig beklimmen het podium, net als verschillende bands, onder wie afsluiter Lucky Fonz III.

Waar: Schouwburgplein

Wanneer: zondag 16 juni, 16.00 tot 22.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Muziekfestival Rotterdam viert de Zomer – Park 1943

Nog meer livemuziek is dit weekend te vinden in Park 1943 in Delfshaven. Op het programma staan vier akoestische optredens, onder wie Wil & Moniek en Jah Reflection. Neem je eigen picknickmand mee en zoek een plekje in het gras.

Waar: Park 1943

Wanneer: zaterdag 15 juni, 13.30 tot 17.00 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

Foodtrucks – Bird

Deze vrijdag parkeren verschillende foodtrucks in de tuin van Bird. Kies uit de verschillende gerechten (of neem ze allemaal) en neem plaats aan een van de lange tafels in de tuin.

Waar: Bird, Raampoortstraat 26

Wanneer: vrijdag 14 juni, 17.30 uur

Prijs: entree gratis

Meer informatie

De foodtrucks serveren allerlei zomerse specialiteiten. (Foto: Bird)

