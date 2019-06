Er is dit weekend weer genoeg te doen in Groningen. Zo kan het eerder uitgestelde Groningse Terrassen Festival eindelijk losbarsten, klinkt er Keltische folkmuziek in het Stadspark en viert de universiteit haar 405e verjaardag.

Het Groningse Terrassen Festival – Stadspark

Het gloednieuwe Groningse Terrassen Festival is een samenwerking van verschillende café's, restaurants en barren in de stad, zoals het Javaans Eetcafé, Blokes en Flinders. In het groene Stadspark verrijst het grootste terras van Noord-Nederland. Het wordt een lang weekend mensen kijken, specialiteiten proeven en naar livemuziek luisteren.

Waar: Stadspark

Wanneer: 12 tot en met 16 juni

Prijs: gratis

Meer informatie

Rapalje Zomerfolk Festival – Stadspark

Rapalje is een Nederlandse band die Keltische folkmuziek speelt, compleet met doedelzakken, banjo's en Ierse fluiten. Elk jaar organiseert de groep een groot folkmuziekfestival in het Stadspark. Drink honingwijn uit een stenen kroes, neem een steak van de middeleeuwse barbecue en luister naar de folkrock van onder anderen The Mahones, Mannamán en Saor Patrol.

Waar: Stadspark

Wanneer: 15 en 16 juni

Prijs: vanaf 13,50 euro

Meer informatie en tickets

Vrijmibo en openluchtbioscoop – Rebel Rebel Hostel

Het fonkelnieuwe stadsstrand van Rebel Rebel Hostel is vrijdagmiddag geopend voor mensen die hun weekend willen inluiden met een potje strandvolleybal, een borrel en nacho's. Om de week kun je er met je tenen in het zand naar een film kijken tijdens de openluchtbioscoop.

Waar: Suikerlaan 21

Wanneer: 14 juni vanaf 16.52 uur. Film begint om 21.30 uur.

Prijs: gratis

Meer informatie

Bierproeverijconcert – Baxbier

Symfonieorkest Filharmonie Der Aa geeft zondag twee concerten in het proeflokaal van bierbrouwer Baxbier. Bezoekers krijgen vier verschillende speciaalbieren te proeven. Elk biertje wordt begeleid door bijpassende muziek, van Brahms tot Bartók. De tonen van de muziek versterken de tonen in de drank.

Waar: Friesestraatweg 201-2a, Groningen

Wanneer: 16 juni van 14.00 tot 17.45 uur

Prijs: 22,50 euro

Meer informatie en tickets

Om 14.00 en 16.30 uur wordt een concert gegeven. (Foto: Baxbier)

Alumnidag – Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) viert haar 405e verjaardag. Daarom wordt er zaterdag een grote Throwback Saturday georganiseerd. Iedereen die is afgestudeerd aan de RUG is uitgenodigd voor een lunch op de Grote Markt, een fietstour door de stad en een dansfeest voor de trappen van het academiegebouw.

Waar: Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5

Wanneer: 15 juni van 11.00 tot 20.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

In de Broerstraat verrijst 's avonds een grote dansclub. (Foto: ANP)

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.