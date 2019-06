Deze week verschijnen elf nieuwe titels in de Nederlandse bioscopen, waaronder het vervolg op de tranentrekker A Dog’s Journey en de comedy Long Shot, waarin een oude vonk overslaat tussen Seth Rogen en Charlize Theron. Een overzicht van de nieuwste filmreleases.

Long Shot - comedy

De succesvolle politica Charlotte kent journalist Fred nog uit een ver verleden. Zij was ooit zijn oppas, hij was smoorverliefd op haar. Inmiddels doet Charlotte een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Omdat ze gecharmeerd is van Freds zelfspot, huurt ze hem in als haar speechschrijver. Fred past echter totaal niet in het plaatje dat Charlottes elitaire team voor zich heeft. Long Shot werd geregisseerd door Jonathan Levine, die eerder onder meer succes had met 50/50 en Warm Bodies.

Genre: comedy

Regisseur: Jonathan Levine

Cast: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael

Kijkwijzer: 12+

A Dog’s Journey - drama

In A Dog’s Purpose (2017) reïncarneerde viervoeter Bailey meerdere keren, om steeds weer een nieuw baasje te krijgen. Het vervolg, A Dog’s Journey, gaat verder waar het vorige verhaal stopte. Bailey woont in Michigan bij baasje Ethan en kan het goed vinden met diens kleinzoon CJ. Dat knulletje wordt echter meegenomen door zijn moeder. Wanneer Baileys ziel zich klaarmaakt om naar het volgende hondenlichaam te vertrekken, belooft hij om het jonge kind te zullen beschermen.

Genre: drama, fantasy

Regisseur: Gail Mancuso

Cast: Josh Gad (stem), Dennis Quaid, Kathryn Prescott

Kijkwijzer: 12+

Five Feet Apart - drama

Tieners Stella en Will lijden beiden aan cystische fibrose en mogen elkaar vanwege infectiegevaar niet aanraken. Dat weerhoudt hen er echter niet van om te flirten en voor elkaar te vallen. De vraag is hoe hun liefde zich kan ontwikkelen ondanks de slopende ziekte. Hoofdrolspeler Cole Sprouse werd in 1999 als kind bekend met de Adam Sandler-comedy Big Daddy.

Genre: drama

Regisseur: Justin Baldoni

Cast: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias

Kijkwijzer: 9+

Le Semeur - drama

Na een mislukte boerenopstand in het Frankrijk van 1852, worden alle mannen uit het bergdorp Violette gedeporteerd. De overgebleven vrouwen moeten het daar dus zelf zien te rooien en zijn gedwongen zwaar werk te verrichten. Intussen vrezen ze voorgoed kinderloos te blijven. Violette en haar vriendinnen spreken daarom af dat als er een man verschijnt, ze hem met z’n allen zullen delen. Le Semeur is gebaseerd op het boek van Violette Ailhaud, in Nederland uitgebracht als De Zaaier.

Genre: drama

Regisseur: Marine Francen

Cast: Pauline Burlet, Géraldine Pailhas, Alban Lenoir

Kijkwijzer: 12+

Yuli - biopic

Biografische speelfilm over de Cubaanse balletdanser Carlos Acosta, vast lid van het Royal Ballet tussen 1998 en 2015. Regisseur Icíar Bollaín baseerde zich op de autobiografie van Acosta, waarin de danser vertelt hoe zijn vader hem tegen zijn zin naar de balletacademie stuurde. Daar werd de jonge Carlos, bijnaam 'Yuli', langzaam toch gegrepen door de danswereld. De volwassen versie van de beroemde danser wordt in deze biopic gespeeld door Acosta zelf.

Genre: biopic, drama

Regisseur: Icíar Bollaín

Cast: Carlos Acosta, Pedro Acosta, Keyvin Martínez

Kijkwijzer: 6+

Manou op de Meeuwenschool - animatie

De kleine Manou groeit op in een meeuwengezin, maar komt erachter dat hij een zwaluw is. Wanneer zowel de meeuwen als zwaluwen in gevaar blijken te zijn, komt de jonge vogel in actie om de vogelsoorten te beschermen. Debuterende regisseurs Christiaan Haas en Andrea Block werkten eerder onder meer samen aan de sciencefictionfilm Independence Day: Resurgence.

Genre: animatie

Regisseur: Christiaan Haas, Andrea Block

Stemmencast: Nasrdin Dchar, Jelka van Houten, Leopold Witte

Kijkwijzer: 6+

Carmen & Lola - drama

Als lid van een conservatieve Romagemeenschap in Madrid, is het leven van Carmen grotendeels uitgestippeld. Ze is verloofd en net als alle andere vrouwen moet ze een huismoeder worden met zoveel mogelijk kinderen. Maar dan ontmoet ze de vrijgevochten Lola, die niet alleen wil studeren maar ook op vrouwen valt. Wanneer de twee verliefd worden, moeten ze samen hun weg binnen de traditionele omgeving vinden. Carmen & Lola werd gemaakt met niet-professionele acteurs uit de Spaanse Romagemeenschap.

Genre: drama

Regisseur: Arantxa Echevarría

Cast: Rosy Rodriguez, Zaira Morales, Moreno Borja

Kijkwijzer: 16+

De Libi - comedy

Het laatste jaar van de middelbare school zit erop voor Bilal, Gregg en Kevin. Terwijl de drie vrienden ambitieus over hun toekomst dromen, worden ze door een groep meisjes gevraagd om af te spreken in de Amsterdamse Jimmy Woo. En dus zetten de jongens alles op alles om die club binnen te komen. De Libi is het speelfilmdebuut van Shady El-Hamus, die in 2017 de halflange televisiefilm Malik maakte. Hoofdrolspeler Bilal Wahib was eerder te zien in de series SpangaS en Mocro Mafia. Ook speelde hij in de jongerenfilm Fissa.

Genre: comedy, drama

Regisseur: Shady El-Hamus

Cast: Bilal Wahib, Daniel Kolf, Oussama Ahammoud

Kijkwijzer: 12+

Iron Sky: The Coming Race - fantasy

Zeven jaar na culthit Iron Sky, waarin nazi’s vanuit een geheime schuilplek op de maan hun werelddominantie wilden teruggrijpen, is regisseur Timo Vuorensola terug met een film waarin onder meer te zien is hoe Hitler op een T-Rex rijdt. De helden moeten het niet alleen opnemen tegen de Führer, maar ook tegen een sekte die wordt geleid door komiek Tom Green. De Duitse karakteracteur Udo Kier werd voor de tweede keer gecast.

Genre: fantasy, comedy

Regisseur: Timo Vuorensola

Cast: Udo Kier, Vladimir Bulakov, Lara Rossi

Kijkwijzer: 12+

The Biggest Little Farm - documentaire

Filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly besloten in 2011 om een stuk land buiten Los Angeles te kopen, waar ze een boerderij met een zelfregulerend ecosysteem bouwden. Chester volgt dat proces met deze documentaire, waarin het koppel op verschillende obstakels stuit maar daar ook oplossingen voor bedenkt die in harmonie staan met de natuur. The Biggest Little Farm werd geselecteerd voor uiteenlopende Amerikaanse festivals.

Genre: documentaire

Regisseur: John Chester

Kijkwijzer: 9+

DocuLab Suriname - documentaire

Ter gelegenheid van veertig jaar Surinaamse onafhankelijkheid, werd een speciaal project opgezet waarin documentairemakers de kans kregen om een blik op het land te geven. Het resultaat is acht halflange films over onder meer de Surinaamse geschiedenis, de cultuur, het milieu en het binnenland. Eentje voor ieder jubileumjaar, per stuk ongeveer veertig minuten. Het aantal vertoonde films kan per bioscoop verschillen.

Genre: documentaire

Regisseur: Ananta Khemradj, Ginny Roos, Kenrich Cairo, Nancy de Randamie, Rosita Leeflang, Tessa Leuwsha

Kijkwijzer: geen keuring

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 13 juni in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

