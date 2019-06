Er is in heel Rotterdam weer van alles te doen dit weekend. Ga dansen op het Schouwburgplein, neem deel aan een workshop aan de Nieuwe Binnenweg of eet bij een van de foodtrucks in het Museumpark.

Rrrollend Rotterdam – Museumpark

Tijdens het foodtruckfestival in Museumpark ga je langs een van de vele eetkraampjes voor een maaltijd naar keuze. Kinderen kunnen zich laten schminken, in de ballenbak of in de zweefmolen en ‘s avonds is er een DJ voor wie nog even wil dansen.

Waar: Museumpark

Wanneer: 7 tot en met 10 juni

Prijs: entree gratis

Workshopfestival de Nieuwe Binnenweg

Steek je handen uit de mouwen tijdens het workshopfestival aan de Nieuwe Binnenweg. Versier Japans servies, verf een bloempotje of maak je eigen lamp bij een van de winkeliers in de straat.

Waar: Nieuwe Binnenweg, verschillende locaties

Wanneer: 8 juni, 11.00 en 16.00 uur

Prijs: entree gratis

Werelds Delfshaven Festival – Coolhavenkade

Tijdens het Werelds Delfshaven Festival maak je kennis met muziek, dans, kunst eten en theater van over de hele wereld. Luister naar afrobeats, latin jazz en brass, kijk naar het straattheater of waag zelf een dansje tijdens het salsafeest.

Waar: Coolhavenkade

Wanneer: 7 tot en met 9 juni

Prijs: entree gratis

Boekpresentatie Ahmed Aboutaleb – Donner

Burgemeester Ahmed Aboutaleb presenteert zijn bloemlezing 'Lees!', met zijn favoriete gedichten uit de wereldpoëzie. Hij wordt geïnterviewd door Ernest van der Kwast en zal aansluitend signeren.

Waar: Donner, Coolsingel 119

Wanneer: vrijdag 7 juni, 17.30 uur

Prijs: entree gratis

Muziekfestival Schiedamseweg Leeft

Zaterdagmiddag vinden er muziekoptredens plaats bij verschillende ondernemers aan de Schiedamseweg, waaronder café Tante Sidonia, patatzaak Bram Ladage en restaurant Warung Gareng. Het publiek reist mee van locatie naar locatie, maar een onderdeel overslaan kan ook.

Waar: Schiedamseweg

Wanneer: zaterdag 8 juni, 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: entree gratis

Flashrave The State of Dance – Schouwburgplein

De flashmob ken je misschien wel, maar ken je ook de flash rave? Connor Schumacher en DJ Peter Fonda nemen het Schouwburgplein over met de State of Dance: een spontane rave in de buitenlucht waar iedereen aan mee kan doen.

Waar: Schouwburgplein

Wanneer: vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni, 16.00 tot 22.00 uur

Prijs: entree gratis

Concert Stanley Clementina – Schouwburgplein

Songwriter en componist Stanley Clementina geeft zondag een optreden tijdens het zomerprogramma van Schouwburgplein. Zijn stijl varieert van R&B en soul tot funk waarin zijn Caribische achtergrond duidelijk is terug te horen.