Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam: van een strandfestival tot een literair evenement in Ruigoord. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Amsterdam City Beach Festival - DOK Amsterdam

Amsterdam heeft er vanaf komend weekend een nieuw stadsstrand bij. Om dat te vieren, organiseert eigenaar DOK Amsterdam zaterdag een indoor en outdoor festival. Verwacht cocktails, sushi, dj's en natuurlijk heel veel strand. Een dag eerder vindt de officiële opening van het stadsstrand plaats. De entree is gratis, maar het is verplicht om voor de opening te reserveren.

Waar: Joan Muyskenweg 14

Wanneer: zaterdag 8 juni, van 18.00 tot 23.00 uur

Prijs: 5,40

Vurige Tongen - Ruigoord

Zoals ieder jaar tijdens het pinksterweekend biedt culturele vrijhaven Ruigoord het literaire evenement Vurige Tongen een podium. Hierbij zijn dichters en schrijvers aanwezig. Verwacht ook muziek, theater, film, kinderactiviteiten en de Ruigmarkt. Het doel van het evenement is om culturele kruisbestuiving te bewerkstelligen.

Waar: Ruigoord

Wanneer: 9 en 10 juni, van 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Ruigoord staat bekend als culturele broedplaats. (Foto: Ruigoord)

Yard Sale - De Tuinen Van

Plantenverhuurbedrijf De Tuinen Van heeft te veel planten en organiseert daarom een yardsale. Er kan groen gekocht worden in alle soorten en maten; van een hyacint tot een minicactus, varen, fatsia of palm van bijna 2 meter. Prijzen variëren van 3 euro voor de kleinste planten tot 90 euro voor de grootste. In totaal zijn er twee rondes. De eerste vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur, de tweede van 14.00 tot 16.00 uur. De organisatie zorgt ervoor dat er ook in de tweede ronde genoeg te kiezen is.

Waar: Beitelkade 2

Wanneer: zaterdag 8 juni, van 12.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

The Biggest Little Farm - Fruittuin van West

De komende maanden vindt in de Fruittuin van West het programma Summer of Soil plaats. Hierin wordt het belang van een gezonde bodem onderschreven met een tentoonstelling en evenementen. Begin de vrijdagavond hier met een huisgemaakte, biologische maaltijd, een rondleiding door de boomgaard. Zodra de zon ondergaat, is het tijd voor de vertoning van de film The Biggest Little Farm.

Waar: Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48

Wanneer: vrijdag 7 juni, van 19.30 tot 23.30 uur

Prijs: 18,50 euro

Swap to Shop - King Louie

Zondag kunnen oude, nog in goede staat verkerende kledingstukken geruild worden voor de vergeten outfits van een ander. Kledingruil is een goede manier om de garderobe te vernieuwen en tegelijkertijd duurzaam te consumeren. King Louie zal van de ingeruilde kledingstukken outfits samenstellen die worden gedoneerd aan Dress For Succes Amsterdam. Deze organisatie helpt mensen met een minimuminkomen of uitkering aan een passende outfit en goede voorbereiding voor een sollicitatiegesprek.