Met de release van X-Men: Dark Phoenix en The Secret Life of Pets 2 verschijnen er deze week twee vervolgen op kassuccessen. Daarnaast krijgt de beroemde schrijver J.R.R. Tolkien zijn eigen film en worden er uiteenlopende kleinere titels uitgebracht. Een overzicht van de acht films die deze week in de bioscoop verschijnen.

X-Men: Dark Phoenix - fantasy

Na First Class, Days of Future Past en Apocalypse is Dark Phoenix inmiddels het vierde deel in de recente reeks X-Men-films. Een belangrijke rol is ditmaal weggelegd voor Sophie Turner (Game of Thrones), die voor de tweede keer te zien is als Jean Grey en in deze film verandert in een van de krachtigste mutanten ooit. In de vorige trilogie, die begin deze eeuw werd gemaakt, werd haar personage gespeeld door de Nederlandse Famke Janssen.

Genre: fantasy

Regisseur: Simon Kinberg

Cast: Sophie Turner, Michael Fassbender, James McAvoy

Kijkwijzer: 12+

The Secret Life of Pets 2 - animatie

Na het succes van de animatiefilm The Secret Life of Pets uit 2016, in het Nederlands uitgebracht als Huisdiergeheimen, duikt regisseur Chris Renaud opnieuw in de avonturen die terriër Max met zijn dierlijke huisgenoten beleeft terwijl zijn baasje van huis is. Het vorige deel leverde wereldwijd 875 miljoen dollar (784 miljoen euro) op. Renaud boekte eerder grote successen met twee Despicable Me-films.

Genre: animatie

Regisseur: Chris Renaud

Stemmencast: Kevin Hart, Lake Bell, Harrison Ford

Kijkwijzer: 6+

Tolkien - biopic

Deze biografische film gaat over de jonge jaren van J.R.R. Tolkien, die onder meer de The Lord of the Rings-trilogie schreef. Als student vindt hij aansluiting bij een groepje klasgenoten en begint hij een onstuimige relatie met zijn geliefde Edith. Door de Eerste Wereldoorlog dreigt de groep uit elkaar te vallen. Al die verschillende ervaringen worden inspiratiebronnen voor Tolkiens Midden Aarde-boeken. De titelrol wordt gespeeld door Nicholas Hoult, bekend uit de meest recente reeks X-Men-films en Mad Max: Fury Road.

Genre: biopic

Regisseur: Dome Karukoski

Cast: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney

Kijkwijzer: 12+

Nous finirons ensemble - tragicomedy

De jarige Max wordt door zijn vriendengroep verrast met een vakantie naar Zuid-Frankrijk, maar niemand is zich bewust van de benarde situatie waar hij zich in bevindt. Oude geheimen komen aan het licht tijdens het gezellig bedoelde weekend. Nous finirons ensemble is het vervolg op Les petits mouchoirs uit 2010. Onder anderen François Cluzet (Intouchables) en Oscar-winnares Marion Cotillard (Inception) pikken hun oude rollen weer op.

Genre: tragicomedy

Regisseur: Guillaume Canet

Cast: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouche

Kijkwijzer: 12+

The Boat - thriller

Een solozeiler vindt midden op de oceaan een verlaten boot en besluit om poolshoogte te nemen. Wanneer zijn eigen boot plotseling blijkt te zijn verdwenen, kan hij geen kant meer op en lijkt de mysterieuze nieuwe boot ook nog eens een eigen wil te hebben. Debuterend regisseur Winston Azzopardi castte zijn eigen zoon Joe voor de hoofdrol.

Genre: thriller

Regisseur: Winston Azzopardi

Cast: Joe Azzopardi

Kijkwijzer: 12+

En Elephant Sitting Still - drama

Schooljongen Bu is op de vlucht nadat hij iemand van de trap heeft geduwd. Zijn klasgenootje Ling is weggelopen van huis en verliefd op haar docent. Cheng voelt zich verantwoordelijk voor de zelfmoord van een vriend en de gepensioneerde Mr. Wang heeft een zoon die hem in een tehuis wil wegstoppen. Dit vier uur durende Chinese drama, geselecteerd voor uiteenlopende festivals, heeft een donkere rand gekregen doordat debuterend regisseur Hu Bo kort na het afronden van zijn film zelfmoord pleegde.

Genre: drama

Regisseur: Hu Bo

Cast: Zhang Yu, Peng Yuchang, Wang Yuwen

Kijkwijzer: 16+

Mug - drama

De Pool Jacek werkt als bouwvakker mee aan het grootste Jezusstandbeeld ter wereld, maar zijn leven komt compleet op z'n kop te staan wanneer hij door een arbeidsongeval ernstig verminkt raakt. Als eerste persoon in Polen krijgt hij een gezichtstransplantatie. De media beschouwen hem als nationale held, maar zelf weet Jacek niet hoe hij met zijn nieuwe uiterlijk om moet gaan. Filmmaker Malgorzata Szumowska won voor Mug de regieprijs op het filmfestival van Berlijn.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Malgorzata Szumowska

Cast: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol

Kijkwijzer: 12+

Camino - documentaire

Een selfie van speelfilmlengte, noemt regisseur Martin de Vries zijn documentaire Camino. Hij liep de beroemde pelgrimstocht van Le Puy-en-Velay naar Santiago de Compostella en bleef zichzelf tijdens het lopen constant filmen. Dat resulteerde in een persoonlijk reisverslag dat zich afspeelt in een tijdsbestek van een kleine zeventig dagen, waarin De Vries zijn ervaringen deelt terwijl hij een wandeltocht van 1.600 kilometer maakt.

Genre: documentaire

Regisseur: Martin de Vries

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 6 juni in de Nederlandse bioscopen.

