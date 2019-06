Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht: van Festival Trek tot Kermis de Klop. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Festival Trek - Griftpark

Het hele weekend kunnen levensgenieters in het Griftpark eten, drinken, naar muziek luisteren en theater beleven. Het park is een groot openluchtrestaurant met foodtrucks en bars. Zo is er een cocktail- en wijnbar en een biergarten. Ondertussen trekt een theaterkaravaan door het park en is er muziek van opkomende talenten te horen.

Waar: Griftpark

Wanneer: 6 tot 10 juni

Prijs: gratis

Kermis de Klop - Fort aan de Klop

Het Fort aan de Klop verandert in het pinksterweekend in een kruising tussen een kermis en een festival. Het festival is vooral bedoeld voor kinderen: er zijn een timmerdorp, modderrestaurant, circus en creatieve workshops. Voor volwassenen zijn er muziek, festivalfood en een buitenbar.

Waar: Fort aan de Klop, 1e Polderweg 4

Wanneer: 9 en 10 juni, 10.00 tot 20.00 uur

Prijs: 1 euro per persoon, kinderen tot vier jaar gratis

Fort aan de Klop verandert in een kermis. Er is ook een zweefmolen. (Foto: ANP)

Utrechts Jazzfestival - Janskerkhof

Zondag vindt midden in de binnenstad een jazzfestival plaats dat de hele middag en avond duurt. Er treden zes verschillende bands en artiesten op. Naast de muziek zijn er ook culinaire hapjes en drankjes, zoals cocktails en pizza's. Die worden verzorgd door lokale ondernemers.

Waar: Janskerkhof, binnenstad

Wanneer: 9 juni, start 12.00 uur

Prijs: gratis toegang

Klein New Orleans - Breedstraat

Op Eerste Pinksterdag verandert de Breedstraat even in New Orleans tijdens een straatmuziekfestival. Bezoekers kunnen kennismaken met de muziekstijlen rass, cajun en voodofunk. Daarnaast is er veel te proeven: van groenten en oesters tot grillgerechten van de barbecue. Als afsluiting is er een afterparty in Ekko.

Waar: Breedstraat en omgeving

Wanneer: 9 juni, start 13.30 uur

Prijs: gratis toegang

The Favourite - Filmcafé

Zaterdagavond is de Oscar-winnende film The Favourite gratis te bekijken in het Filmcafé. De film speelt zich af in de achttiende eeuw in Engeland en gaat om de strijd om de gunst van Queen Anne. In het Filmcafé kun je onderuitgezakt op zitzakken de film bekijken.

Waar: Filmcafé, Zuilen

Wanneer: 8 juni, start 20.30 uur

Prijs: gratis

Een beeld uit de film The Favourite. (Foto: 20th Century Fox)

Stegenfeest - De Zeven Steegjes

Het is zondag feest in de Zeven Steegjes in de binnenstad. Het is een feest voor de omwonenden en voor iedereen die maar wil langskomen. Vanaf een podium en vanuit ramen van huizen zijn artiesten te zien en te horen. Ook is er een eetmarkt en een bar. Voor kinderen is er een pannenkoekenlab en een kinderparcours.

Waar: Kockstraat en omgeving, binnenstad

Wanneer: 9 juni, start 13.00 uur

Prijs: gratis

Loods Summer Sale - Locomotiefstraat

Zaterdag kun je "voor een prikkie de tofste spullen scoren" in de loods aan de Locomotiefstraat in Zuilen. Er wordt een decor- en designverkoop gehouden. Er zijn spullen te koop voor de aankleding van je feest, tuin, bruiloft of festival. De opbrengst gaat naar noodhulpprojecten in Kameroen.