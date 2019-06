Het aantal campings in Nederland neemt af, terwijl allerlei alternatieve vormen van kamperen toenemen. Bijvoorbeeld het verhuren van je eigen achtertuin of stukje land als camping. Waarom zien we deze verschuiving?

Campspace is een soort Airbnb voor kampeerplaatsen. Particulieren kunnen er hun achtertuin, balkon of dakterras verhuren aan kampeerders. Het platform is in 2017 opgericht door onder anderen Hugo van Donselaar (28). En zo zijn er nog meer platforms waarop particulieren buitenslaapplekken aanbieden.

Van Donselaar en zijn drie medeoprichters waren uitgekeken op grote campings, door hem 'massacampings' genoemd. "Plat gezegd vinden wij het gek dat zo veel Nederlanders het leuk vinden om 1.200 kilometer naar Frankrijk te rijden om daar met achthonderd andere Nederlanders op hetzelfde voetbalveld te gaan staan", zegt Van Donselaar.

Een van de plekken die te huur wordt aangeboden. (Foto: Campspace)

Stacaravans met altijd dezelfde campinggasten

Ook kampeerder Bianca Klotz (29) laat de grote campings links liggen. "Ik vind het vreselijk als er 's ochtends een animatieteam rondloopt, er overal stacaravans staan van mensen die daar al jaren zitten en je je tent alleen op een aangewezen plek mag neerzetten", zegt ze.

Daarin is ze niet de enige. Sinds 2012 is het aantal kampeerterreinen en campings met 14 procent afgenomen. Dat blijkt uit een trendrapport over toerisme en recreatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overigens is dit deels te verklaren doordat een aantal campings verderging als huisjesterrein.

Terug naar de natuur of in een luxe safaritent

Volgens trendwatcher en vrijetijdsdeskundige Goof Lukken verdwijnt de 'middenmootcamping' om plaats te maken voor campings met een duidelijk doorgevoerd concept, zoals heel basic kamperen bij de boer of juist in luxe kampeertenten met een badkamer met stromend water.

In plaats van grote campings willen de initiatiefnemers van Campspace vooral kleinschalige, exclusieve kampeerplaatsen waarbij persoonlijk contact tussen de verhuurder en de kampeerder centraal staat. Van Donselaar: "In België hebben we bijvoorbeeld een verhuurder die zijn gasten meeneemt naar Antwerpen en daar een rondleiding geeft. De omgeving en het contact met de verhuurder is belangrijker dan de aanwezige faciliteiten."

Bungelen in bergbeklimmerstentje

Volgens Piet Roskam, eigenaar van camping Buytenplaets Suyderzee in Lelystad, zijn kampeerders steeds meer op zoek naar unieke belevenissen. "Ze willen niet meer een maand lang tentkamperen, maar gaan voor één of twee nachtjes weg en willen dan echt een bijzondere ervaring", zei hij in een eerder interview met NU.nl.

Zo konden bezoekers tijdens kampeerfestival Camp the Night in 2018 hangend in een bergbeklimmerstentje onder de Euromast of in de lemen hutjes in het Afrika Museum in Nijmegen slapen. Kampeerders willen een ervaring waarmee ze thuis en op sociale media een pakkend verhaal kunnen vertellen, zegt Van Donselaar.

Voor Klotz zit de aantrekkingskracht van de kampeerplekkenverhuursite vooral in de exclusiviteit: "Je komt op plekjes waar je normaal nooit mag komen omdat het privéterrein is", zegt ze.

Bergbeklimmerstentjes bungelend aan de Euromast. (Foto: Campspace)

Geïnspireerd door Airbnb

De oprichters van het kampeerplaatsverhuurplatform lieten zich inspireren door Airbnb, het bedrijf dat de afgelopen jaren in opspraak raakte doordat pandjesbazen hun woningen voor langere tijd aan toeristen verhuurden, wat overlast veroorzaakte. Eerder deze maand ontdekte de gemeente Amsterdam twee zeecontainers die illegaal als Airbnb werden verhuurd. Een Britse toerist werd voor 134 euro gedupeerd.

Van Donselaar: "De charme is bij hen wat verloren gegaan." Hij zegt terug te willen naar het idee van mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen. Maar ook op zijn eigen kampeerplatform is inmiddels een verhuurder opgedoken die 100 euro per nacht vraagt voor een eenvoudige tentovernachting in de achtertuin. "Dat bepaalt de verhuurder zelf, daar hebben wij geen invloed op", zegt hij.