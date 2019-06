Veel mensen grijpen de pinksterdagen aan om bijvoorbeeld een lang weekend naar de Ardennen of Waddeneilanden te gaan. Hoe pak je efficiënt een weekendtas in?

Reisjournalist Sabine de Witte weet als geen ander hoe je een tas inpakt. Voor haar werk maakt ze gemiddeld twee keer per maand een meerdaags tripje naar het buitenland. In tien minuten pakt ze haar spullen bij elkaar. De Witte deelt haar handigheden en trucs met NU.nl.

"Voor drie dagen weg pak je maximaal zeven kledingstukken in", zegt de reisjournalist. "Ik neem zelf altijd een bij elkaar passend kleurenpallet van dingen mee. Als je een geel shirt meeneemt dat verder nergens bij past, dan draag je het ook niet."

In plaats van alle kleding op te vouwen en op een stapel te leggen, is het beter om alles op te rollen. Op die manier pers je de lucht eruit en neemt de kleding minder ruimte in. "Het zorgt er ook voor dat je kleding minder kreukt", zegt De Witte. Dit geldt vooral voor T-shirts, jurken en rokjes. Hoe strakker de kleding is opgerold, hoe kreukvrijer alles blijft.

Voor kreukgevoelige nette jasjes kent ze het volgende trucje: "Trek de blazer binnenstebuiten, leg hem plat neer en steek wat T-shirt tegen het rugpand. Vouw 'm dan op en leg hem onder in je tas. Door de extra opvulling blijft hij kreukvrij."

Alles in hersluitbare zakjes

In plaats van al je spullen bij elkaar te stoppen in het grote vak van je tas, is het handiger verschillende pakketjes met artikelen te maken. Op die manier blijven alle categorieën van spullen bij elkaar, zoals oplaadkabels of ondergoed. "Het is ook fijn dat alles dan vrij blijft van zand wanneer je naar het strand gaat.", zegt De Witte.

Je kunt hier speciale packing cubes voor aanschaffen, maar de ervaren reiziger gebruikt ook wel transparante ziplockzakjes. Zo kun je zien waar je spullen zijn zonder de koffer of tas overhoop te halen. Het voordeel van de hersluitbare zakjes is dat je ze goedkoop bij de IKEA kunt halen en het voordeel van de packing cubes is dat je ze kunt ophangen in de badkamer.

Zware spullen onderin

De zwaarste spullen, zoals schoenen en jassen, leg je onder in de koffer of tas. Zo is koffer of tas beter in balans tijdens het rollen of dragen. Om ruimte te besparen kun je grove items, zoals wandelschoenen, aandoen tijdens je (vlieg)reis.

Als je je schoenen in je tas laat, kun je de holtes gebruiken om kleine artikelen, zoals sokken en sieraden, in mee te nemen. "Steek je schoenen dan in elkaar en vouw er een douchemuts om, zodat het een compact vierkant pakketje wordt", zegt De Witte. "Vierkante vormen zijn makkelijker in te pakken dan afwijkende vormen."

Tot slot: trek voor je reis de kledingstukken aan die de meeste ruimte innemen, zoals truien en jassen. Dat scheelt gewicht en ruimte.

Meer tips van reizigers Check of er op je bestemming handdoeken aanwezig zijn

Gebruik een saunadoek in plaats van een strandlaken. Je kunt hem gebruiken als sjaal, kleedje of handdoek en is vele malen dunner en lichter

Bij een rugtas: stop de zwaarste dingen in het midden tegen het rugpand om het gewicht zo goed mogelijk te verdelen

Losse kabels kun je kwijt in een zonnebrillendoosje

Dubbelcheck altijd of je je ID, portemonnee, pinpas en reispapieren bij je hebt

Overleg met eventuele reisgenoten over toiletartikelen, zodat je niet allemaal een fles douchegel of shampoo mee hoeft te nemen

Stop een stukje huishoudfolie tussen de dop en de reisflesjes om lekken te voorkomen

