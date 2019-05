Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam: van een foodtruckfestival in het Westerpark tot een gratis optreden van volkszanger Tino Martin. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Rollende Keukens - Westerpark

Het is het bekendste foodtruckfestival van Nederland: Rollende Keukens in het Amsterdamse Westerpark. Je kunt hier terecht voor allerlei verschillende soorten eten: van pizza tot sushi en van barbecue tot milkshake. Net als elk jaar zijn er weer diverse optredens van bands en is het festival aangekleed met kunstige en kleurige decors.

Waar: Westerpark

Wanneer: 29 mei tot 2 juni, van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Boat Party - Pier 14

Er is mooi weer op komst en dat maakt de combinatie van varen en feesten een nog gelukkigere. De drie dekken en drie podia bieden ruimte voor zo'n zeshonderd mensen. De muziek is van onder anderen Louis Bailar, ILFLO en Joey Ferre.

Waar: Pier 14, achter het centraal station

Wanneer: 1 juni, van 20.00 tot 1.00 uur

Prijs: 13 euro

Tino Martin - Jantjes Verjaardag

De Nederlandse artiest Tino Martin verkocht meerdere keren de Ziggo Dome uit en treedt volgende week op in het Olympisch Stadion, maar voelt zich desondanks niet te groot om regelmatig op te treden in Jantjes Verjaardag. Zing keihard mee met de nummers Jij Liet Me Vallen, Zij Weet Het en Voorbij.

Waar: Jantjes Verjaardag, Reguliersdwarsstraat 114

Wanneer: 30 mei, vanaf 20.00 uur

Prijs: gratis

Sneakerness - De Kromhouthal

Sneakerness is het schoenenfestival voor mensen die meer schoenen hebben dan ze kunnen tellen. De exclusiefste en klassiekste modellen zijn hier te koop en experts hebben het over de laatste trends in schoenenland.

Waar: De Kromhouthal, Gedempt Hamerkanaal 231

Wanneer: 1 en 2 juni, van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: 1 juni 14 euro, 2 juni 12 euro, weekendticket 16 euro

Rooftop Movie Nights - Floor 17

Deze openluchtbioscoop is niet voor mensen met hoogtevrees. Boven op het 85 meter hoge dak van het Floor 17 worden dit weekend twee films uitgezonden. Met op zaterdag The Tourist en zondag Lion. Plof neer op een van de zitzakken of klapstoeltjes en kijk onder het genot van een drankje naar de film.

Waar: Staalmeesterslaan 410

Wanneer: 1 en 2 juni, om 21.00 uur

Prijs: vanaf 14,40 euro

