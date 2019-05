Personeelsuitjes worden steeds groter en professioneler aangepakt. Bedrijven hopen zo meer werknemers te trekken. Wat voor uitjes staan er in 2019 zoal op het programma?

"Wanneer het voor bedrijven moeilijk is om goed personeel te vinden en te behouden, zoals nu, neemt de vraag naar bedrijfsuitjes toe", zegt Paul de Ridder, eigenaar van een evenementenbureau in Utrecht dat veel personeelsuitjes organiseert. "Met een uitje proberen ze mensen te prikkelen om bij hen te komen werken", zegt hij.

Deze lokkertjes lijken belangrijk te zijn. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staan er nu ongeveer 227.000 vacatures open. Daarmee is het recordaantal van voor de financiële crisis van eind 2007 (28.000 vacatures) gebroken. Vooral in de handel, de zakelijke dienstverlening en de horeca steeg het aantal vacatures. Daarom denken bedrijven na over manieren om werknemers aan te trekken.

Een speciale rol is weggelegd voor het personeelsuitje. Uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt dat een op de drie medewerkers minstens een keer per jaar een bedrijfsuitje heeft. "Met een goede sfeer kun je werknemers langer behouden", zegt Mark Borgman van de Nationale Vacaturebank.

Populaire uitjes

Alles met vervoer: sloepje varen, helikoptervlucht, tuktuks en e-bikes

Maatschappelijk verantwoord: ecologische uitjes of workshops om sociale projecten te ondersteunen

Spellen als Wie is de Mol?, Expeditie Robinson of virtual reality

'Met een barbecue met braadworst kom je niet meer weg'

Daarom voldoet voor veel bedrijven een middagje bowlen, karten, paintballen of een etentje in het wokrestaurant niet meer. "We zien dat het personeelsuitje vaker wordt uitbesteed aan evenementenbureaus", zegt De Ridder. Dat heeft ook te maken met de toenemende wensen van de medewerkers, zoals een veganistische lunch of een programma in het Engels. "Met een barbecue met braadworst kom je niet meer weg", zegt hij.

De Ridder ziet dat de uitjes luxueuzer worden, vooral in de ICT-sector. "Waar tien jaar geleden alleen een activiteit en een barbecue werden georganiseerd, zit daar nu vaker ook een overnachting bij", zegt hij. Vooral op jubilea wordt er groots uitgepakt. Bijvoorbeeld met een trip naar het Kroatische eiland Hvar, een rondreis door Schotland of een weekendje Praag. "Dat kost flink wat, maar dat vergeet niemand meer", zegt De Ridder.

Gemiddeld genomen gaan hr-afdelingen uit van 50 tot 60 euro per persoon als budget voor het personeelsuitje. De Ridder ziet dat bij bepaalde grote jubileumvieringen het budget wordt uitgebreid naar maximaal 800 euro per persoon.

Onder meer abseilen van je eigen kantoor, voor een dag bij de brandweer werken (inclusief autobranden blussen), drones laten vliegen en een rondvlucht bij Aviodrome behoren tot de mogelijkheden.

Minder populaire uitjes

Buitenspellen in een stad bleven in het begin van het jaar wat achter in verband met het relatief koude weer.

Vliegreizen voor een wintersportvakantie in Oostenrijk worden minder geboekt. Er wordt gezocht naar minder milieubelastende reizen, zoals trips naar de Ardennen of een Waddeneiland.

Personeel bijspijkeren over de kernwaarden van het bedrijf

Daarnaast wordt het uitstapje ingezet als middel om het personeel bij te spijkeren over de kernwaarden en handelswijze van het bedrijf. Volgens eventplanner Nikki Langerak worden bedrijfsuitjes steeds meer onderdeel van de bedrijfsvoering, in plaats van een losse activiteit zoals een avondje wokken.

Dat zie je terug in bedrijfsuitjes waarbij het personeel tijdens een spel opdrachten moet uitvoeren waarin de kernwaarden of handelswijze van het bedrijf verwerkt zijn. Hiervoor zijn spellen zoals Expeditie Robinson of Wie is de Mol? zeer geschikt, zegt De Ridder. "Je maakt van het bedrijfsuitje zo niet alleen een kostenpost, maar ook een investering waar je de vruchten van kunt plukken."

Uit het onderzoek van de Nationale Vacaturebank blijkt overigens dat het een op de vier medewerkers niets uitmaakt wat hij of zij tijdens het uitje gaat doen. Zolang er maar een borrel is.