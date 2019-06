Tijdens het extra lange pinksterweekend is er veel te doen in Den Haag; van wereldhapjes op het Lange Voorhout tot de eerste editie van The Hague Pride. Een overzicht van de activiteiten.

The Hague Pride 2019 - binnenstad

Dit pinksterweekend is de allereerste editie van The Hague Pride. Er zijn het hele weekend activiteiten, met op zaterdag de Royal Rainbow Parade als hoogtepunt.

Waar: Lange Vijverberg en andere locaties

Wanneer: 6 tot en met 9 juni

Prijs: gratis toegang

Art Nouveau Festijn - binnenstad

Wereld Art Nouveau Dag wordt in Den Haag gevierd met diverse activiteiten in de binnenstad. Er zijn wandelingen, architectuurfotografieworkshops, theater- en muziekvoorstellingen en tentoonstellingen over art nouveau en Den Haag rond 1900.

Waar: Lange Vijverberg en andere locaties

Wanneer: 6 tot en met 9 juni

Prijs: prijzen verschillen per activiteit

Wandel langs verschillende art-nouveaukunstwerken. (Foto: Rob van Kan)

Haagse Wereld Hapjes - Lange Voorhout

Op het Lange Voorhout komen achttien restaurants van niveau bij elkaar om hun eigen keuken te vertegenwoordigen. Er zijn exclusieve hapjes te proeven en er is entertainment in de vorm van muziek, dans en andere acts. Ook aan kinderen is gedacht.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: 7 tot en met 10 juni

Prijs: gratis toegang (drankjes en hapjes betalen met pin)

Achttien restaurants voorzien het publiek van hapjes. (Foto: Haagse Wereld Hapjes)

Footprint Festival - Stadsboerderij Pluk!

Dit weekend kun je je onderdompelen in een wereld van duurzaamheid en bewustzijn op het Footprint Festival. Ga wildplukwandelen of bodypainten, leer hoe je oesterzwammen kweekt of volg een les acroyoga.

Waar: Pluk! Den Haag, Loosduinse Hoofdstraat 1184a

Wanneer: 8 en 9 juni

Prijs: dagtickets 21 euro in de voorverkoop, 25 euro aan de deur

Dag van het Kasteel - Buitenplaats Ockenburgh

Op maandag is de twaalfde editie van de Dag van het Kasteel. Buitenplaats Ockenburgh opent de poorten voor publiek van alle leeftijden. Het thema van dit jaar is Over de grens.

Waar: Landgoed Ockenburgh

Wanneer: 10 juni, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

