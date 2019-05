Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Rotterdam: van een doolhof op het dak tot een veganistisch festival. Een overzicht van enkele activiteiten.

Wijnfestival RYPP – Drijvend Paviljoen

Op het Drijvend Paviljoen drink je dit weekend een wijntje met uitzicht op het dobberende bos. Rotterdamse (pop-up)restaurants en chefs serveren er bijzondere gerechten bij. Daarnaast zijn er optredens van bands, draaien dj’s plaatjes en is er een silent disco.

Waar: Drijvend Paviljoen, Rijnhaven

Wanneer: 31 mei tot met 2 juni, verschillende openingstijden

Prijs: 6,50 euro

Meer informatie

MALS Vegan Food & Music Festival – Heemraadsplein

De tweede editie van het veganistische foodfestival MALS vindt plaats op het Heemraadsplein. Maak kennis met uiteenlopende vegan gerechten bij een van de veertig foodtrucks: van Aziatisch tot roti. Ook zijn er marktkraampjes, muziekoptredens en workshops.

Waar: Heemraadsplein

Wanneer: 31 mei tot met 2 juni, verschillende openingstijden

Prijs: Gratis entree

Meer informatie

Rotterdamse Dakendagen – Verschillende locaties

Je kunt tijdens de Rotterdamse Dakendagen weer het dak op. Met een dakpas krijg je toegang tot twintig Open Daken, waaronder het doolhof op het dak van WTC-Beursplein en de speelplaats voor kinderen op het Groothandelsgebouw. Ga op eigen houtje of doe mee aan een tour.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 1 en 2 juni, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 8,50 euro voor een dakpas

Meer informatie

Vintage per Kilo – Maassilo Rotterdam

Voor wie het concept niet kent: verwacht rekken met vintage kleding om langs te struinen. Als je klaar bent, weeg je jouw gevonden artikelen en reken je af per kilo. In de Maassilo is dit weekend vintage kleding voor elke maat, stijl en geslacht.

Waar: Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1-2

Wanneer: 2 juni, 10.00 tot 18.00 uur

Prijs: Gratis entree

Meer informatie

Yoga op het dak – De Doelen

Het is inmiddels een traditie: tijdens de Rotterdamse Dakendagen kun je bij de Doelen terecht voor yoga op het dak. Versterk lichaam en geest tijdens deze bijzondere yogales. Let op: bij regen gaat de les niet door.

Waar: De Doelen, Schouwburgplein 50

Wanneer: 2 juni, 11.00 tot 12.00 uur

Prijs: Gratis entree

Meer informatie

International Cider Festival – Fenix Food Factory

Voor wie weleens iets anders wil drinken dan bier of wijn, is er dit weekend een ciderfestival in de Fenix Food Factory. Dertien buiten- en binnenlandse cideristen komen naar Rotterdam om bezoekers kennis te laten maken met hun creaties.

Waar: Fenix Food Factory, Veerlaan 19D

Wanneer: 1 juni, 12.00 tot 19.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Pleinbios presenteert: Taxi Driver – Bijenkorf Parkeergarage

Op het dak van de parkeergarage van de Bijenkorf draait de Pleinbioscoop de klassieker Taxi Driver. Je bent omringd door de wolkenkrabbers aan en rondom de Coolsingel. Stoelen en dekentjes zijn aanwezig, net als fris en popcorn.

Waar: Q-park parkeergarage Bijenkorf

Wanneer: 1 juni, 22.30 uur – 00.20 uur

Prijs: 8 euro

Meer informatie

Oproep

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt jouw favoriete tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.