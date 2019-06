De 65-plusser wordt een steeds interessantere doelgroep voor evenementenorganisators. Zo vindt in augustus voor de derde keer Forever Young plaats, een groot festival voor ouderen. Wat zijn zoal de keuzes voor de senioren die nog graag uitgaan?

Het terrein van Forever Young beschikt over acht podia, waar onder anderen Willeke Alberti en Henny Huisman optreden. Vorig jaar was het festival uitverkocht en ook dit jaar verwacht de organisatie weer alle tienduizend kaarten kwijt te raken. Je mag alleen naar binnen als je 65 jaar of ouder bent.

Het festival wordt gehouden op de Esplanade in Almere. De verharde ondergrond hier is rolstoel-, scootmobiel- en wandelstokvriendelijk. Bij een speciale rollatorgarderobe kunnen bezoekers hun hulpmiddel kwijt als ze een voorstelling in een van de tenten bezoeken.

'Mensen denken dat ouderen vooral klagen en niets kunnen'

Initiatiefnemer Sietse Dugour organiseert het festival om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en om het vooroordeel te ontkrachten dat senioren alleen maar achter de geraniums zitten. "Veel mensen denken dat ouderen vooral klagen, niets kunnen en alleen maar geld kosten", zegt Dugour. "Maar ze weten ook hoe ze een feestje kunnen bouwen en ze houden wel van een biertje of wijntje."

Ook Johan de Vries (87), op Facebook beter bekend als House Opa, houdt van een feestje. In de zomer staat hij elk weekend te dansen op technofestivals, zoals zijn favoriete festival Awakenings. Met zijn danspassen en hoge leeftijd trekt hij veel aandacht van het publiek. "Mensen willen altijd met me op de foto", zegt hij.

65-plussers hebben de meeste vrije tijd van iedereen

De Vries is, op een man van 75 na, nog nooit iemand van zijn eigen leeftijd tegengekomen op de technofeesten. Maar in de toekomst zouden er veel meer ouderen op festivals kunnen staan, stelt trendwatcher vrijetijdsbesteding Hans van Leeuwen. In een eerder interview met NU.nl zegt hij: "Hoe mensen van verschillende leeftijden communiceren en welke interesses ze hebben komt steeds dichter bij elkaar te liggen."

De levensverwachting van Nederlanders neemt al jaren toe. Volgens een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijven we naar verwachting gemiddeld vier jaar langer gezond dan in de vorige prognose. De ouderen van nu zijn vitaler en ondernemen meer dan eerdere generaties. Bovendien hebben ze ook de meeste vrije tijd van alle Nederlanders en een beter inkomen dan hun leeftijdsgenoten van twintig jaar geleden.

Uitje naar een travestietenshow

"Toen mijn oma zestig was, was ze altijd thuis en breide ze sokken voor de kleinkinderen", zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ouderenbond ANBO. "Tegenwoordig is er bijna geen onderscheid tussen jongeren en ouderen. Ze zijn digitaal vaardig, sporten veel en vinden het leuk om uit te gaan en van het leven te genieten."

Het aanbod van uitstapjes voor zestigplussers groeit dan ook. Het zijn niet meer alleen de stereotype activiteiten zoals bingo en de Keukenhof die worden aangeboden, maar ook travestietendinnershows, vriendinnenweekends of buggyrijden op de Veluwe.

“Naar North Sea Jazz of Pinkpop gaan ook veel vijftigers en dat noem je ook geen ouderenfestivals” Liane den Haan, directeur ANBO

In plaats van specifieke festivals en evenementen voor 65-plussers, zoals het Forever Young Festival, ziet de ANBO liever evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. "Wat we jammer vinden, is dat ouderen in een hokje worden gestopt", legt Den Haan uit. "Muziek is voor alle leeftijden. Er gaan ook heel veel mensen van boven de vijftig naar North Sea Jazz of Pinkpop en dat noem je ook geen ouderenfestivals."

Ondertussen verloopt de kaartverkoop voor Forever Young vlotjes. "Ik denk dat we dit jaar wat vroeger uitverkopen dan vorig jaar", zegt Dugour. Mantelzorgers en begeleiders mogen mee naar binnen op het festival, en voor kwetsbare ouderen is de toegang gratis.

Festivalganger De Vries heeft in elk geval geen kaartje. "Willeke Alberti is niet mijn stijl", zegt hij. Wel droomt hij van een bezoek aan feesteiland Ibiza. "Ik wil weten hoe het eraan toegaat in het walhalla van techno en openluchtfestivals." Het zal zijn afscheid van technofeesten tekenen: per 2020 wil House Opa met pensioen.

Er is een crowdfundactie opgezet om De Vries naar Ibiza te krijgen.