In deze week met negen nieuwe films, verschijnt onder meer de Elton John-biopic Rocketman. Daarnaast krijgt kassucces Godzilla een vervolg en speelt Octavia Spencer een mysterieuze buurvrouw in de thriller Ma. Een overzicht van de filmreleases van deze week.

Rocketman - drama

Taron Egerton, bekend van twee Kingsman-films, is in deze biopic te zien als een jonge Elton John. Rocketman laat zien hoe de popzanger beroemd werd en met welke worstelingen hij kampte. Egerton zong alle nummers in de film zelf. Met regisseur Dexter Fletcher werkte hij eerder samen aan Eddie the Eagle. Fletcher heeft al meer ervaring met muzikale biopics. Hij verving Bryan Singer om de regie van de succesfilm Bohemian Rhapsody af te ronden.

Genre: drama, biopic

Regisseur: Dexter Fletcher

Cast: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Kijkwijzer: 12+

Bekijk hier waar de film draait

Godzilla 2: King of the Monsters - fantasy

In dit vervolg op de bioscoophit uit 2014 blijkt onze aarde zeventien eeuwenoude monsters te huisvesten. Wetenschapper Emma (Vera Farmiga) ontdekt hoe ze met de beesten kan communiceren en wordt dan samen met haar dochter (Millie Bobby Brown) ontvoerd door een boosaardige milieuactivist (Charles Dance). Ex-man Mark gaat achter hen aan, terwijl er overal ter wereld kolossale monsters uit hun slaap ontwaken en met elkaar op de vuist gaan. Het MonsterVerse van Legendary Entertainment, waar ook Kong: Skull Island (2017) bij hoort, komt volgend jaar tot een climax met Godzilla vs. Kong.

Genre: fantasy, actie

Regisseur: Michael Dougherty

Cast: Vera Farmiga, Ken Watanabe, Millie Bobby Brown

Kijkwijzer: 12+

Ma - thriller

Een groep tieners wordt uitgenodigd om in de kelder van buurtbewoner Sue Ann (Oscar-winnares Octavia Spencer) te komen hangen en drinken. De jongeren moeten haar echter wel altijd 'Ma' noemen en mogen nooit naar boven gaan. Langzaamaan blijkt de gastvrijheid van Ma minder vreedzaam en vriendelijk dan gedacht. Ma is geproduceerd door Jason Blum (Get Out, Us) en geregisseerd door Tate Taylor (The Girl on the Train, The Help).

Genre: thriller

Regisseur: Tate Taylor

Cast: Oliva Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis

Kijkwijzer: 16+

Then Came You - romantische comedy

De hypochondrische Calvin werkt als bagagemedewerker op een vliegveld en ontmoet daar Skye, een jonge vrouw die terminaal ziek is. Zij is bezig om een lijstje af te vinken met dingen die ze in haar leven nog gedaan wil hebben en besluit om Calvin daarbij te betrekken, waardoor hij langzaam uit zijn schulp begint te kruipen. Hoofdrolspeelster Maisie Williams is bekend uit de hitserie Game of Thrones. Tegenspeler Asa Butterfield was eerder te zien in onder meer Hugo en The Space Between Us.

Genre: romantische comedy

Regisseur: Peter Hutchins

Cast: Asa Butterfield, Maisie Williams, Nina Dobrev

Kijkwijzer: 12+

The Fall of the American Empire - misdaad

In deze Frans gesproken thriller is pakketbezorger Pierre-Paul per toeval getuige van een grote roof. Hij vindt twee grote zakken met bankbiljetten en moet met de hulp van een prostituee en een oude bajesklant van dat geld af zien te komen. Intussen zijn er twee politieagenten op de roofzaak gedoken en proberen gangsters hun geld terug te krijgen. De Canadese regisseur Denys Arcand won in 2004 een Oscar voor Les invasions barbares.

Genre: misdaad, comedy

Regisseur: Denys Arcand

Cast: Alexandre Landry, Maxim Roy, Eric Bruneau

Kijkwijzer: geen keuring

The Wild Pear Tree - drama

De Turkse Sinan droomt er al jaren van om schrijver te worden en keert na zijn studie terug naar zijn geboortedorp om zijn eerste boek gepubliceerd te krijgen. Daar krijgt hij echter met zijn vader te maken, die met zware gokschulden kampt. Het ruim drie uur durende The Wild Pear Tree werd vorig jaar genomineerd voor een Gouden Palm. Regisseur Nuri Bilge Ceylan won die prestigieuze prijs in 2014 voor Winter Sleep.

Genre: drama

Regisseur: Nuri Bilge Ceylan

Cast: Hazar Ergüçlü, Murat Cemcir, Ahmet Rifat Sungar

Kijkwijzer: alle leeftijden

Notti magiche - comedy

Drie jonge scenaristen worden in het Rome van 1990 verdacht van moord nadat een beroemde filmproducent dood in de Tiber is gevonden. Aan de politie vertellen ze wat er zich in de Italiaanse filmwereld heeft afgespeeld. Het zwartkomische Notti magiche is niet alleen bedoeld als ode aan oude Italiaanse cinema, maar levert ook kritiek op corruptie en excessen achter de schermen.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Paolo Virzì

Cast: Mauro Lamantia, Irene Vetere, Giovanni Toscano

Kijkwijzer: 12+

Casper en Emma op jacht naar de schat - kinderfilm

Beste vrienden Casper en Emma vinden op het strand een oud kistje dat opa Alfred 65 jaar geleden samen met een vriend begroef. Alfred zag zijn vriend nooit meer, maar een mysterieuze rebus in het kistje zet Casper en Emma op het spoor van een grote zoektocht. De avonturen van Casper en Emma zijn gebaseerd op een Noorse boekenreeks. Het nagesynchroniseerde Casper en Emma op jacht naar de schat is inmiddels de zevende verfilming die in de Nederlandse bioscopen verschijnt.

Genre: kinderfilm

Regisseur: Aurora Gossé, Arne Lindtner Naess

Cast: Oliver Dahl, Alba Ørbech-Nilssen, Markus Tønseth

Kijkwijzer: alle leeftijden

Nureyev - documentaire

Een maand nadat de biopic The White Crow over de Russisch-Oostenrijkse balletdanser Rudolf Nureyev werd uitgebracht, verschijnt er nu ook een documentaire over hem in de bioscoop. Tijdens de Koude Oorlog groeide de balletdanser uit tot een cultureel fenomeen. Regisseurs David en Jacqui Morris tonen zijn carrière tot aan het punt dat hij naar het Westen vluchtte.

Genre: documentaire

Regisseur: David Morris, Jacqui Morris

Kijkwijzer: 9+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 30 mei in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.