NUshop in NUuit artikel Bezoek het Spoorwegmuseum nu van 17,50 voor 10 euro Wie aan treinen denkt, denkt aan reizen, avontuur, ontdekken en plezier. Bezoek ‘Het leukste reisje van Nederland’ in het Spoorwegmuseum en ga terug naar de oertijd of vlieg muzikaal de wereld over. Pak je paspoort en verzamel de stempels van alle zeven bestemmingen. Je kan deze unieke reis maken van 29 juni tot en met 7 juli 2019.