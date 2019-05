Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 12: een minidierenpark met neusberen, slangen en krokodillen.

Animal Farm in Beverwijk is een gratis toegankelijke dierentuin. Het park huisvest zestien verschillende diersoorten uit vier werelddelen. Er zijn buitenverblijven met onder meer neusberen, dwergmangoesten en nandoes (een soort struisvogels) en een reptielenhuis met slangen, leguanen en een krokodil.

Daarnaast vind je er een kleine expositieruimte met een groot kikkervisjesaquarium en een demonstratiebijenkast. In de wanden van deze kast zitten luikjes die je kunt optillen om het beweeglijke bijenvolk te zien werken aan de honingraat. De bijen zitten achter glas en kunnen je dus niet steken.

Animal Farm is een dierentuin met de oppervlakte en uitstraling van een kinderboerderij. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

De auto kun je gratis parkeren in omliggende straten

De dierentuin is gevestigd op een eiland in het Willem-Alexanderplantsoen. Er is geen parkeerterrein, maar je kunt wel gratis parkeren in de omliggende straten. Verder is de dierentuin goed met de bus te bereiken vanaf de treinstations Heemskerk, Uitgeest, Castricum en Beverwijk. Verder staat er een fietsenrek bij de ingang.

Animal Farm is een van de kleinste dierentuinen van Nederland. De oppervlakte van de dierentuin is te vergelijken met die van een kinderboerderij. Het is daarom geen uitje voor een hele dag. Als je alle dieren rustig bekijkt, doe je er maximaal een uur over om langs alle verblijven te lopen.

Dwergmangoesten in hun buitenverblijf. (Foto: Lisanne Wieringa)

Eenvoudige voorzieningen: toiletten en souvenirwinkel

De dierentuin heeft eenvoudige voorzieningen. Er zijn twee toiletten, een picknickbank en twee stoelen met een tafeltje. Er is geen restaurant of café, dus je moet zelf eten meenemen.

Verder is er een souvenirwinkeltje. De opbrengsten gaan naar het onderhoud van het park. Het is geen inloopwinkel, maar alle voorbeeldproducten hangen achter een raam. Als je graag iets wil kopen, dan haalt een medewerker het voor je op.

Beperkt toegankelijk voor mindervaliden

Het park is niet overal goed toegankelijk voor mindervaliden. Voor de deur naar het reptielenhuis ligt een oprijplaat voor rolstoelgebruikers, maar er slingert ook een onregelmatig, schuin aflopend paadje van grote stenen door het park.

Iemand in een rolstoel kan hier lastig overheen en heeft daardoor geen zicht op het verblijf van de ladyamherstfazanten of de bijenkasten.

Dit pad met keien loopt erg scheef en is niet erg rolstoelvriendelijk. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Rapport

Animal Farm is een goed alternatief voor gezinnen die eens wat anders willen dan naar de kinderboerderij. Hou er dan wel rekening mee dat dit geen boerderijdieren zijn. Vossen of stekelvarkens kunnen flink bijten als je ze probeert aan te raken. Alleen in de geitenweide mogen kinderen de dieren aaien.

De informatievoorziening in het park kan beter. Er zijn geen bordjes die duidelijk maken waar de dierenverblijven of de toiletten zijn te vinden. Het reptielenhok zit bijvoorbeeld aan de achterkant van het hoofdgebouw, waar verder niets is. Als bezoeker kun je denken dat dit een personeelsingang is.

Een bezoekje aan Animal Farm is geen uitje voor een hele dag. Combineer de dierentuin met een lange duin- of strandwandeling om er een dagje weg van te maken.