Voor concertgangers is het een bekende gang van zaken: je voegt online concertkaarten toe aan je winkelwagen, betaalt via iDeal en krijgt de e-tickets in je mailbox. Zonder enige hulp van een baliemedewerker. Waarom betalen we dan toch servicekosten?

Veel podia en concertorganisatoren schakelen een ticketbureau in om de kaartverkoop voor hen af te handelen. Zo loopt de kaartverkoop voor evenementen in de Ziggo Dome via Ticketmaster en die voor musicals in het Beatrix Theater via Eventim.

De opbrengst van de servicekosten wordt gebruikt om de kosten te dekken die de ticketbureaus maken om de kaartverkoop te kunnen realiseren, legt Jordy Bos van Ticketmaster uit. Bijvoorbeeld het gebruik van de software waarmee je in de webshop een ticket bestelt, de handscanners om aan de deur kaartjes mee te controleren, de klantenservice, marketingafdeling en de transactiekosten die ticketbureaus moeten betalen wanneer een klant online betaalt.

Het bedrag van de servicekosten verschilt per evenement. De klantenservice van ticketbureau Eventim legt uit dat per concert of evenement wordt afgesproken welke diensten worden verleend door de concertorganisator en door het ticketbureau.

Extra klantvriendelijkheid: Gratis garderobe en oordoppen

Zo dekken de servicekosten bij TivoliVredenburg niet alleen de voor de concertganger onzichtbare kosten, maar verleent het muziekgebouw ook extra diensten. De bewaakte garderobe en een setje gratis af te halen oordoppen bij de bar zitten bij Tivoli bij de servicekosten inbegrepen.

In 2017 riep toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) concert- en festivalorganisatoren op om de bijkomende kosten duidelijker te vermelden. "Veel consumenten klaagden dat er tijdens het boekingsproces nog allerlei kosten bijkwamen die vooraf niet bekend waren maar die je wel moest betalen, zoals administratiekosten, servicekosten of printkosten", stelt ACM.

Ticketmaster heeft in het Verenigd Koninkrijk inmiddels een website gelanceerd om transparantie te geven over de servicekosten. Aan een Nederlandse versie van de website wordt nog gewerkt. Verreweg de meeste poppodia vermelden inmiddels op hun website hoe hoog het bedrag van de servicekosten is en of deze bij de prijs zijn inbegrepen of niet.

Zijn de servicekosten bij de grote podia wel of niet inbegrepen?

013, Tilburg: servicekosten inbegrepen

P3, Purmerend: servicekosten inbegrepen

Bibelot, Dordrecht: wordt niet aangegeven op website*

Doornroosje, Nijmegen: servicekosten inbegrepen

Effenaar, Eindhoven: servicekosten inbegrepen

Hedon, Zwolle: servicekosten inbegrepen

Melkweg, Amsterdam: servicekosten inbegrepen, exclusief 4 euro lidmaatschap

Metropool, Hengelo: servicekosten inbegrepen

Neushoorn, Leeuwarden: wordt niet aangegeven op website*

Oosterpoort, Groningen: servicekosten inbegrepen, exclusief max. 2 euro bezorgkosten

Paard, Den Haag: servicekosten inbegrepen

Paradiso, Amsterdam: servicekosten inbegrepen, exclusief 4 euro lidmaatschap

TivoliVredenburg, Utrecht: servicekosten inbegrepen

Victorie, Alkmaar: servicekosten worden niet aangegeven, exclusief 0,40 euro transactiekosten

De Vorstin, Hilversum: servicekosten inbegrepen

* De servicekosten worden pas aangegeven in de webshop. Ze zijn wel inbegrepen in de totaalprijs.