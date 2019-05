Er is dit weekend weer veel te doen in Amsterdam: van een internationale autotentoonstelling in RAI Amsterdam tot een lammetjesdag op Boerderij De StadsHoeve in Noord. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Amsterdam Pizza Festival - Rembrandtpark

Dit weekend wordt het Rembrandtpark omgedoopt tot een pizzafestival voor jong en oud. Verwacht klassiekers als pizza margharita en quattro stagioni, maar ook speciale varianten zoals pizza tartufo, een veganistische of glutenvrije pizza. Leer tijdens de workshops wat het geheim is van een goede pizza en dans het eten er weer af bij het muziekpodium en de silent disco.

Hazes Bingo - Panama

Na heel veel aandringen heeft de organisatie besloten om nog één keer een Hazes Bingo te organiseren in Panama Amsterdam. Zing tussen het roepen van 'bingo' ongegeneerd mee met alle nummers van André Hazes en maak kans op mooie prijzen, zoals een jaar lang gratis bier. Om de honger te stillen trakteert Panama op een broodje knakworst.

Waar: Panama, Oostelijke Handelskade 4

Wanneer: zaterdag 25 mei van 19.00 tot 23.00 uur

Prijs: 25 euro, mail voor reserveringen naar boekingen@mokummagazine.nl

Meer informatie

Vintage markt - Javaplein

Zaterdag stallen meer dan twintig ondernemers hun vintage meubels, kleding, lampen, glas, keramiek en nog veel meer uit rondom het Badhuis op het Javaplein. Een mooie koop gedaan? Geniet dan vooral even na op een van de vele terrasjes op het plein.

Waar: Javaplein

Wanneer: zaterdag 25 mei van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Pop-upmuseum Verdronken Land - Compagnietheater

Dit weekend staat het Compagnietheater in het teken van klimaatverandering, het stijgen van de zeespiegel en de gevolgen hiervan voor de wereld. Voel door middel van multimedia-installaties, video, kunstwerken en fotografie de kracht, dreiging en schoonheid van water.

Waar: Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50

Wanneer: 25 en 26 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie

Klinker Fest - SkateCafe

Test zaterdag de tafelvoetbalvaardigheden tijdens het heuse tafelvoetbaltoernooi in SkateCafe in Amsterdam-Noord. Het toernooi begint in de middag, daarna kunnen meer recreatieve spelers hun plek achter de tafel opeisen. Zoals gebruikelijk op deze locatie wordt de avond opgeluisterd met de muziek van livebands.