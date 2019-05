Het is vrijdag negentig jaar geleden dat het eerste Nationale Park van Europa werd benoemd. Dit wordt op 24 mei gevierd tijdens de Europese Dag van het Nationaal Park. De Nederlandse natuurgebieden organiseren komend weekend volop (gratis) activiteiten, zoals een oesterzoektocht en een natuurfestival.

Nederland telt 21 Nationale Parken. Allemaal organiseren ze activiteiten in het weekend van de Dag van het Nationaal Park met als thema Ontdek onze natuurschatten. Bijvoorbeeld een groot natuurfestival en natuurexcursies door gebieden die normaal gesproken afgesloten zijn voor publiek. Een overzicht van bijzondere uitjes.

De Oude Venen: Pizza bakken met zelf verzamelde kruiden

De Oude Venen in Friesland bestaan uit rietlanden, water en moerasbossen. Onder meer de zeearend komt hier voor. Komend weekend wordt hier een natuurfestival gehouden met activiteiten op verschillende locaties. Je kunt er pizza bakken met zelf uit de natuur verzamelde kruiden, een nachtelijke sloepvaartocht maken, deelnemen aan een stiltewandeling of een lezing volgen over het ontstaan van De Oude Venen in de IJstijd.

Wat: festival, vaartochten, koken

Waar: in en rondom De Oude Venen

Wanneer: 25 en 26 mei vanaf 10.00 uur

Prijs: gratis

Je bakt de pizza met kruiden die je zelf uit de natuur hebt verzameld. (Foto: 123RF)

De Oosterschelde: Zelf oesters plukken en proeven

Zeeland staat bekend om haar Zeeuwse mosselen, oesters, haring en meer delicatessen uit de Noordzee. Op zaterdag 25 mei vertrekt een gids met een groep naar de Oosterschelde om op zoek te gaan naar oesters, zeewier, mosselen en kokkels. Er wordt een proeverijtje georganiseerd op het strand (of bij slecht weer op de camping) waar iedereen zijn vondsten kan proeven onder het genot van een glaasje prosecco. Reserveren is verplicht.

Wat: zeevruchten verzamelen en opeten

Waar: start bij Minicamping Zeelucht, Keihoogteweg 6, Wissenkerke

Wanneer: 25 mei van 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: 12,50 euro inclusief proeverij met prosecco

Drentsche Aa: Werp een zwerfsteen

In 2002 verkreeg de Drentsche Aa de status van Nationaal Park dankzij de glooiende heide, slingerende beken en hunebedden. De Dag van het Nationaal Park wordt hier vlak bij het dorpje Gasteren gevierd met een braderie. Je kunt een natuurschilderij maken, deelnemen aan een wedstrijd zwerfsteenwerpen, pootafdrukken van dieren onderzoeken, het kraanwater uit de Drentsche Aa proeven of vissen in het Oudemolensche Diep. Een gids neemt de bezoekers mee voor een wandeling door de natuur.

Wat: doe- en informatiemarkt

Waar: Oudemolensweg 3-5, Gasteren

Wanneer: 26 mei van 11.00 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Zuid-Kennemerland: Op zoek naar het grootste rund van Europa

Het Noord-Hollandse natuurgebied Zuid-Kennemerland bestaat uit kust, duinen en bos. Hier grazen onder meer wisenten, een van de grootste rundersoorten van Europa. Tijdens de Dag van het Nationaal Park kun je met een schatkaart een wandelroute afleggen, in het gesloten gebied het Kraansvlak op zoek naar wisenten of kriebelende water- en bodembeestjes zoeken en bekijken met een vergrootglas.

Wat: wisentwandeling, schatzoeken en waterbeestjes onderzoeken

Waar: verschillende locaties in en rond Zuid-Kennemerland

Wanneer: 25 en 26 mei

Prijs: schatzoeken en beestjesonderzoek gratis, wisentwandeling 15 euro

Een Schotse Hooglander graast in het Zuid-Kennemerland. (Foto: 123RF)

De Hoge Veluwe: Klassiek concert tussen tjilpende vogels

Bij het ochtendgloren wordt er in Nationaal Park De Hoge Veluwe een openluchtconcert gegeven door het ensemble Trio Porteño. Met een accordeon, viool en een cello spelen ze lichte klassieke muziek terwijl ze steeds meer bijval krijgen van de ontwakende vogels in het bos. Tussen de muziekstukken door vertelt vogelkenner Nico de Haan welke soorten te horen zijn. Let op: in verband met het vroege tijdstip is alleen ingang Otterlo geopend. Zelf een klapstoeltje meenemen.

Wat: klassieke muziek van Trio Porteño

Waar: fundamenten van het Grote Museum, ingang Otterlo, Houtkampweg 9, Otterlo

Wanneer: 26 mei van 6.00 tot 8.00 uur

Prijs: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen

Oostvaardersplassen: Autorit door afgesloten natuurgebied

Tijdens deze excursie met de ecokar kom je in gebieden die normaal gesproken gesloten zijn voor publiek. Eerst wordt in het bezoekerscentrum een korte film gedraaid over het natuurgebied en daarna stapt iedereen de kar in. Onderweg kom je de heckrunderen en wilde paarden van de Oostvaardersplassen tegen. De organisatie adviseert onopvallende kleding aan te trekken en geen parfum op te doen zodat de dieren niet worden afgeschrikt.

Wat: rit met ecokar door afgesloten natuurgebied

Waar: startpunt Buitencentrum Oostvaardersplassen, Kitsweg 1, Lelystad

Wanneer: 24 mei van 10.00 tot 12.00 uur

Prijs: 19,50 euro

De Groote Peel – De littekens van de turfwinning

Het Noord-Brabantse en Limburgse Nationaal Park De Grote Peel staat vooral bekend om de turfstokers die in dit gebied leefden. De turfwinning heeft de natuur ingrijpend veranderd. Peelgids Liske van Ekerschot vertelt het waargebeurde verhaal van de mensen die hier van 1813 tot 1913 leefden om het turf - of het 'zwarte goud' - te winnen, en de littekens die nog steeds in de grond te zien zijn.

Wat: verhaal over turfwinning

Waar: Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15, Ospel

Wanneer: 24 mei van 14.30 tot 16.00 uur

Prijs: gratis

Door de turfwinning zijn vennetjes ontstaan. (Foto: Nationaal Park de Grote Peel)

Grenspark Kalmthoutse Heide: Excursie Kleine Meer

Op zaterdag neemt een gids geïnteresseerden mee naar de vennetjes rond het Kleine Meer bij de Belgisch-Nederlandse grens. Hier zijn de afgelopen tijd veel maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren zodat meer planten en dieren zich er thuis voelen. Inmiddels leven er salamanders en watervogels in het natuurgebied. De gids vertelt tijdens de excursie over het herstel van de Kleine Meer.

Wat: excursie over natuurherstel

Waar: Werkschuur Brabantse Wal, Abdijlaan 43a, Ossendrecht

Wanneer: 25 mei om 9.30 uur

Prijs: gratis

Loonse en Drunense Duinen: Avondwandeling

De Loonse en Drunense Duinen behoren met 30 vierkante kilometer stuifzand tot de grootste zandnatuurgebieden van West-Europa. Een duingids trekt bij het vallen van de avond met een groep mensen over dit natuurgebied en vertelt over de geschiedenis van het landschap. De wandeling is 10 kilometer lang en duurt ongeveer twee uur. Honden mogen niet mee.