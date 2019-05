Meezingen met smartlappen, eten in de Koopgoot of film kijken in het postkantoor: voor wie wil, is er in Rotterdam weer van alles te doen dit weekend.

Eetfestival Gastro - De Koopgoot

Je moet er even die "pleuristrap" voor af, maar dan sta je dit weekend in een goot vol met pop-upkeukens, terrasjes, hapjes, streetfood, optredens en mini-jazzconcerten. Op vrijdagavond is er een optreden van zangeres Maan.

Waar: De Koopgoot

Wanneer: 24 tot met 26 mei, verschillende openingstijden

Prijs: gratis

Ronde van Katendrecht - Katendrecht

Fietsers en hardlopers van alle niveaus wedijveren in verschillende wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Dikke Banden Wedstrijd. Maar ook als je niet zo sportief bent, kun je hier terecht voor livemuziek, dj's, theater en kinderattracties.

Waar: Katendrecht, rond het Deliplein

Wanneer: 25 en 26 mei

Prijs: toegang gratis

Het Weelde Openingsweekend - Het Weelde

Aan de rand van de stad opent uitgaansgelegenheid en restaurant Het Weelde zijn deuren in een oude stadsboerderij. Tijdens het driedaagse openingsweekend vind je er muziek, theater, performance, kunst, eten en drinken.

Waar: Het Weelde, Marconistraat 37-39

Wanneer: 24 tot met 26 mei, 10.00 uur

Prijs: gratis

Verborgen tuinen festival

Een zestigtal eigenaren stellen hun privétuinen open. Breng een bezoek aan de schakeltuinen aan de 's Gravendijkwal of ontdek de twee schiereilanden bij de Bergse Achterplas.

Waar: verschillende locaties

Wanneer: 25 en 26 mei, 10.30 tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Tuinen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek zijn nu voor één keer te bezoeken. (Foto: Verborgen Tuinen)

Platenbeurs Records, Eggs & Coffee - Rotown

Op zondagochtend kun je in Rotown met een eitje en een bak koffie rondstruinen langs de lp-collecties van lokale dj's en platenverzamelaars. Neem je eigen verzameling mee om aan te bieden of te ruilen.

Waar: Rotown, Nieuwe Binnenweg 19

Wanneer: 26 mei, 11.00 tot 14.00 uur

Prijs: gratis

Meezingfestival Van Smartlap tot Opera - Koeweide

Traditiegetrouw worden de Rotterdamse Operadagen afgesloten met een meezingfestival voor jong en oud. Neem een kleedje en wat lekkers mee, en zing mee met de muziek. De muziek varieert van aria's tot echte inhakers en smartlappen.

Waar: Koeweide

Wanneer: 26 mei, 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

AFFR Filmavond: Human Shelter - Post Podium

In het openingsweekend van de Rotterdam Architectuur Maand wordt er een filmavond georganiseerd in het oude postkantoor. Op zaterdag kun je naar de film Human Shelter van Boris Bertam, over de vraag wanneer een onderdak een thuis wordt.

Waar: Post Podium, Coolsingel 42

Wanneer: 25 mei, 22.00 uur

Prijs: 10 euro

