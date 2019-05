De zomer komt eraan en de attractieparken bereiden zich voor op een piek in het aantal bezoekers. De wachtrijen voor populaire attracties kunnen snel oplopen. Hoe verdringen de parken de wachttijd zodat jij geen uren hoeft te wachten?

Een van de meest beruchte pretparkwachtrijen is die voor Pandora: World of Avatar in Disney World, Orlando. In het gunstigste geval geven de informatieborden 2 tot 2,5 uur wachttijd aan. Sommige bezoekers zeggen op beoordelingswebsite TripAdvisor dat ze vier of vijf uur in de rij stonden.

Zulke wachttijden zie je nauwelijks in Nederlandse pretparken, zegt attractieparkdeskundige Pieter Cornelis. Hij is werkzaam als docent Theme parks concepting and economics bij de Fontys Hogeschool in Tilburg en werkt daarnaast voor een themaparkontwerpbureau. Cornelis: "Toen de Baron 1898 net openging in de Efteling, stonden er rijen van drie uur, maar dat was alleen in het begin."

Woordvoerder Nina Hawinkels van de Efteling doet geen uitspraken over gemiddelde wachttijden. "Dat is afhankelijk van de soort attractie, de doelgroep en de periode", zegt ze. Statistiekwebsite EftelStats noteert een gemiddelde wachttijd van 29,6 minuten in 2018 voor de nieuwste attractie Symbolica, maar deze gegevens worden niet door het park zelf verzameld.

Voor het betoverde paleis Symbolica kunnen de wachtrijen flink oplopen. (Foto: Efteling)

Wat kun je zelf doen om een wachtrij te vermijden? Check op de website de verwachte drukte en selecteer bij het kopen van de tickets een rustige datum

Heel vroeg of juist laat naar het attractiepark komen

Zorg ervoor dat je met je ticket klaarstaat om de attractie in te gaan om gehannes met tassen bij de entree te voorkomen

'Wachten spannender door gillende mensen'

Even in de rij staan is voor het pretparkpubliek geen punt, blijkt uit onderzoek. Cornelis observeerde de bezoekerstevredenheid tijdens het wachten. Hij ontdekte dat de tevredenheid van gasten in de eerste vijftien minuten van de wachtrij toeneemt. Pas daarna neemt de tevredenheid af.

"Als je in de rij staat voor een supergave, hoge achtbaan, dan begint je adrenaline te pompen", legt Cornelis uit. "Je hoort het geratel van de karretjes, de gillende mensen. Dat maakt het wachten alleen maar spannender."

Een wachtrij in Zweinstein

Zicht op de attractie speelt daarbij een belangrijke rol. Bij darkrides, attracties waarvan je aan de buitenkant niet kunt opmaken wat voor soort rit het is, wordt het publiek sneller ongedurig. Cornelis: "Dan gaan ze denken: is dit het wel waard?"

Attractieparkbouwers proberen de aandacht en tevredenheid van de bezoekers zo lang mogelijk vast te houden door de wachtrij zoveel mogelijk bij de attractie te betrekken: een Harry Potter-attractie waarbij de wachtrij door Zweinstein slingert, een Avatar-attractie waarvan de rij langs bekende elementen uit de film en de fictieve wereld Pandora loopt. "Overal ontdek je nieuwe dingen en verwijzingen naar het verhaal", zegt Cornelis.

De wachtrij voor Flight of Passage in Disney World Orlando loopt langs elementen uit de film Avatar. (Foto: Blogmickey.com)

Koop de rij af voor 50 euro

Terwijl deze methode de gevoelsmatige wachttijd vermindert, zijn parken ook bezig met het terugdringen van de reële wachttijd. In de app van de Efteling kun je bijvoorbeeld een gratis boarding pass downloaden waarmee je een tijdsslot voor de Python reserveert. De wachttijd is dan nog maximaal een kwartier. De Efteling vindt het belangrijk dat iedereen van dit systeem gebruik kan maken, maar de tickets zijn soms uitverkocht waardoor je alsnog in de normale rij moet aansluiten.

In Walibi Holland is het sinds 2012 mogelijk de rij deels af te kopen met een fast lane-pas. Hiermee reserveer je een plek in de attractie en krijg je een bericht op je telefoon wanneer je moet instappen. Voor 30 euro verminder je de helft van de wachttijd en voor 50 euro kun je bijna meteen doorlopen. "We bieden de mogelijkheid om minder lang te wachten", zegt Marco Wensveen van Walibi. "Dat is een vorm van exclusiviteit en daar zit een prijskaartje aan."

Volgens Cornelis valt er nog een slag te winnen door de wachtrij efficiënter te laten doorstromen in de attractie. Bijvoorbeeld door aparte single ride-rijen voor mensen die in hun eentje in de achtbaan gaan en makkelijk de lege plekken in de karretjes kunnen opvullen zodat die sneller kan vertrekken.

Idealiter hoef je in de Efteling nergens langer in de rij te staan dan een half uur, zegt Efteling-woordvoerder Hawinkels. "Tot die tijd vinden mensen het oké, maar daarna wordt het een dissatisfier."