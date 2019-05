Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo’n uitje. Aflevering 11: een grote skate-optocht achter een feestbus in Utrecht.

Wat: Een rood lint van skaters door de straten

Elke vrijdagavond rolt een lange slinger van ruim 250 skaters door de straten van Utrecht. Dit is de Utrecht Skate Parade, een gratis toegankelijke tocht op wieltjes. De skaters rollen achter een busje aan, waarop twee dj's achter een draaitafel opzwepende hits door de speakers pompen. Naast Utrecht organiseren onder andere ook Arnhem, Tilburg, Amsterdam, Hengelo, Haarlem en Zwolle zulke tochten. Rotterdam is ermee opgehouden.

De tocht wordt ondersteund door de politie en de gemeente Utrecht. Daarom voert de optocht over wegen die normaal gesproken alleen voor auto's en bussen toegankelijk zijn. De parade krijgt bovendien voorrang op het overige verkeer; auto's, fietsers en voetgangers moeten wachten tot de feestbus met honderden skaters in zijn kielzog is voorbijgereden.

Je kunt je eigen uitrusting meenemen en dan is deelname geheel gratis. Mocht je geen eigen skates hebben: die zijn voor 10 euro te huur bij de start aan het Lucasbolwerk. Een helm en gewrichtsbeschermers zijn bij de prijs inbegrepen. Wie hier gebruik van wil maken, doet er goed aan twintig tot dertig minuten voor de start te komen. Het is namelijk nog best een gehannes om de skates en beschermers goed om te doen.

De dj's zorgen voor opzwepende muziek. (Foto: Arjan Termorshuizen)

Voor iedereen die een beetje zeker in zijn skates staat

Je hoeft niet buitengewoon goed te kunnen skaten om aan deze parade mee te doen. De dj-bus rijdt tussen de 18 en 22 kilometer per uur, een tempo dat voor iedereen goed is vol te houden. Voor in de optocht is het drukker en wordt er daarom langzamer gereden. Achterin is meer ruimte voor de hardrijders.

Wel is het belangrijk dat je zeker van je jezelf bent tijdens het skaten. Je bent met zijn 250'en op de weg en af en toe tik je dan per ongeluk iemand aan of word je zelf aangetikt. Ook zitten er een aantal afdalingen in de route waar je behoorlijke snelheden haalt. Daar moet je niet van schrikken.

De route is opgedeeld in twee gedeeltes van elk 11 kilometer lang, met daartussen een pauze. Het is dus ook mogelijk een halve ronde mee te doen als je de volledige tocht te lang vindt.

Je kunt individueel meedoen aan de Skate Parade, maar ook als groep. Veel deelnemers komen met zijn tweeën of drieën. Als grote groep zul je sneller moeten opsplitsen omdat iedereen in een ander tempo rijdt.

De dj's kondigen de richting en obstakels op de weg aan. (Foto: Arjan Termorshuizen)

Rapport: Gestroomlijnde organisatie, maar ook veel slecht wegdek

De tocht is uitstekend georganiseerd: alle deelnemers dragen herkenbare shirts en er rijden verkeersbegeleiders en EHBO'ers mee om de veiligheid te garanderen. Aan het begin van de tocht worden duidelijke signalen afgesproken om berichten door te geven naar achteren, zoals wanneer er een spoorwegovergang komt.

Maar de organisatie belooft op de website ook dat de route altijd over het beste asfalt loopt, en dat kan ze niet waarmaken. Op delen van de route, zoals rond Utrecht Centraal en in het oosten van de stad, zit het wegdek vol gaten. Op het Vredenburgplein is het zanderig en moet je opletten dat je geen kleine steentjes in je wieltjes krijgt.

Afgezien daarvan is de skate-optocht een vrolijke en sportieve activiteit. Vooral de verbaasde blikken van voorbijgangers, de juichende, zwaaiende mensen op de balkons en de saamhorigheid onder de skaters maken van de Utrecht Skate Parade een plezierige, sociale rit.

Handig om te weten Utrecht Skate Parade

Start vanaf Lucasbolwerk om 20.00 uur

Elke vrijdag van mei tot en met september

Afstand en duur: 23 kilometer, 2 uur

Skates, helm en beschermers aan de start te huur voor 10 euro (alleen contant betalen)

Buitenactiviteit

Geschikt voor: sportievelingen, kleine groepen of individuen

Niet geschikt voor: skateboarders, kinderwagens, honden

Geen minimumleeftijd

Eigen eten en drinken meenemen, ook mogelijk drinken te kopen in de pauze

Meer informatie

(Foto: Arjan Termorshuizen)

Verbetering: Eerder meldden wij dat de politie en de gemeente Utrecht de Skate Parade organiseren. De toch wordt echter georganiseerd door de Stichting Utrecht Skate Parade en vrijwilligers. We hebben het bericht aangepast.