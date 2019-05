Deze week verschijnen er zes nieuwe films in de bioscoop, waaronder de liveactionremake van Disney-klassieker Aladdin en de horror Brightburn, over een buitenaards jongetje met gevaarlijke bovennatuurlijke krachten. Bekijk hieronder het overzicht van de nieuwste filmreleases.

Aladdin - fantasy

Het beroemde sprookje over een arme jongen die een magische olielamp vindt, komt oorspronkelijk uit het boek Duizend-en-een-nacht en werd wereldberoemd door Disneys animatiehit in 1992. Nu is er een liveactionversie, met rollen voor Will Smith als geest en Nederlander Marwan Kenzari als de boosaardige Jafar. Regisseur Guy Ritchie maakte eerder naam met Snatch en Sherlock Holmes. Aladdin is niet de eerste en ook zeker niet de laatste keer dat Disney een eigen film opnieuw maakt. Zo kregen The Jungle Book, Beauty and the Beast en Dumbo al nieuwe versies en staan onder meer The Lion King, Mulan en The Little Mermaid nog op de planning.

Genre: fantasy

Regisseur: Guy Ritchie

Cast: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith

Kijkwijzer: 9+

Brightburn - horror

Een jongetje met bijzondere gaven stort neer op aarde en wordt opgenomen door een echtpaar dat op een boerderij woont. De jonge Brandon blijkt echter geen superheld te zijn, maar een kwade kracht die alles en iedereen in gevaar brengt. Zijn nieuwe moeder blijft in Brandons goedheid geloven. Voor Brightburn lijkt regisseur David Yarovesky het verhaal van Superman te vermengen met dat van horrorklassieker The Omen.

Genre: horror

Regisseur: David Yarovesky

Cast: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn

Kijkwijzer: 16+

Christo: Walking on Water - documentaire

Kunstenaar Christo werd beroemd door het inpakken van grote objecten en gebouwen, waaronder de Berlijnse Reichstag in 1995. Samen met zijn vrouw Jeanne-Claude maakte hij het plan voor The Floating Piers, een kolossaal dobberend vlot dat in totaal 70.000 vierkante meter zou beslaan. Tien jaar na het overlijden van Jeanne-Claude maakt de kunstenaar die droom waar op een Italiaans meer, geholpen door een groot team. Regisseur regisseur Andrey Paounov volgt dat project op de voet.

Genre: documentaire

Regisseur: Andrey Paounov

Kijkwijzer: alle leeftijden

Mademoiselle de Joncquières - kostuumdrama

In het Frankrijk van de achttiende eeuw laat weduwe La Pommeraye zich verleiden door een rokkenjagende markies, die haar na twee jaar weer aan de kant zet. La Pommeraye zint op wraak. Ze schakelt daarom de hulp in van de mysterieuze jonge Mademoiselle de Joncquières, maar dat blijkt onvoorziene gevolgen te hebben. Mademoiselle de Joncquières werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Denis Diderot en kreeg in eigen land zes nominaties voor een César, de Franse Oscar.

Genre: kostuumdrama

Regisseur: Emmanuel Mouret

Cast: Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

Kijkwijzer: 6+

Rafiki - drama

Kena en Ziki groeien op binnen de tradities van hun Keniaanse families, die er hun eigen politieke standpunten op nahouden. De twee jonge vrouwen steunen elkaar in het najagen van hun dromen, maar ze krijgen het moeilijker wanneer ze verliefd worden op elkaar. Homoseksualiteit is namelijk strafbaar in Kenia. Rafiki kreeg vorig jaar een première in Cannes en werd in eerste instantie verboden in eigen land. Na veel actievoeren draaide de film daar uiteindelijk een week in de bioscoop.

Genre: drama

Regisseur: Wanuri Kahiu

Cast: Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Neville Misati

Kijkwijzer: 12+

Take Me Somewhere Nice - drama

De in Nederland geboren Alma reist af naar Bosnië, om haar vader voor een laatste keer op te zoeken. De tiener wordt opgevangen door neef Emir en zijn vriend Denis, die een oogje op Alma laat vallen. Zo ontstaat er een driehoeksverhouding tussen drie jongvolwassenen, door debuterend regisseur Ena Sendijarević neergezet in een vervreemdende sfeer. Ze won daar eerder dit jaar de juryprijs mee op het International Film Festival Rotterdam.

Genre: drama

Regisseur: Ena Sendijarević

Cast: Lazar Dragojevic, Sara Luna Zoric, Ernad Prnjavorac

Kijkwijzer: 16+

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 23 mei in de Nederlandse bioscopen.

