Er is dit weekend weer veel te doen in Utrecht: van een tweedehandskledingmarkt tot het Snorfestival. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Tweedehandskledingmarkt Fris - Filmcafé

Op zondag kun je snuffelen tussen veel vintage kleding op het terrein van het Filmcafé, nabij station Zuilen. Er komen buiten zo'n vijftig kramen te staan, waar kleding voor een zacht prijsje wordt verkocht. Er is muziek, koffie, taart en bier.

Waar: Filmcafé, CAB Rondom 90A

Wanneer: 26 mei, aanvang 12.15 uur

Prijs: 2 euro

Het leukste reisje van Nederland - Spoorwegmuseum

In het Spoorwegmuseum kunnen bezoekers "het leukste reisje van Nederland" maken. Diverse Nederlandse musea hebben een "bestemming" ingericht, die je kunt afstempelen op een paspoort. Zo kun je schilderen bij het Cobra Museum, een eigen radio-uitzending maken bij Beeld en Geluid of mythische objecten zien uit het Rijksmuseum van Oudheden.

Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation

Wanneer: 23 mei tot 29 juni

Prijs: 10 euro

Een reis langs verschillende musea in het Spoorwegmuseum. (Foto: ANP)

Smart Movies - Oude Hortus

Vrijdagmiddag kunnen kinderen vanaf acht jaar gratis de film Taiki kijken in de Oude Hortus, voorafgaand aan een minicollege van wetenschapper en filmmaker Sanne Sprenger. De film gaat over een jongetje dat ontsnapt op vakantie, het college gaat over een film maken met kinderen in de hoofdrol. ’s Avonds is er ook een programma voor volwassenen over de internetrevolutie. Dit evenement is al uitverkocht, maar je kunt nog wel op een wachtlijst worden geplaatst.

Waar: Oude Hortus,Lange Nieuwstraat 106

Wanneer: 24 mei, aanvang 16.00 uur

Prijs: gratis

Badeendjesrace - Maximapark

Er zullen zondag maar liefst drieduizend eendjes te water worden gelaten in de Vikingrijn, om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Iedereen kan een eendje kopen en in spanning toekijken of deze de race wint. De winnaars krijgen een prijzenpakket.

Waar: Vikingrijn, Maximapark

Wanneer: 26 mei, 12.30 tot 14.00 uur

Prijs: gratis entree, eendje 2,50 euro

Snorfestival - Vrijhaven

Uitgeverij Snor organiseert een familiefestival waar van alles is te zien, doen en leren. Zo kunnen kinderen onderwaterwezens knutselen, een backpackersparcours lopen en kunst maken in diverse workshops. Ook zijn er boeken te koop, een markt te bezoeken en is er muziek, eten en drinken.