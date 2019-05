Voor verveling geen ruimte dit weekend. Er is weer veel te doen in Den Haag: van een Franse markt tot een eigenzinnig festival in de binnenstad. Een overzicht van de activiteiten.

Sniester – Grote Markt

Dit weekend is de zesde editie van het eigenzinnige stadsfestival Sniester, met abstracte beats en akoestische tonen, expliciete hiphop en dragqueenshows. Verspreid over elf locaties zijn in totaal 65 internationale acts te bewonderen. Op zondag is er een gratis festivaldag voor kinderen.

Waar: op en rond de Grote Markt

Wanneer: 24 tot en met 26 mei

Prijs: 17,50 euro (dagtickets), op zondag gratis toegang

Bunkerdag – Scheveningen en Kijkduin

Deze zaterdag zijn de bunkers langs de Atlantikwall geopend voor publiek. Met een ticket kun je alle opengestelde bunkers bezoeken en heb je toegang tot het Haags Historisch Museum en het Museon.

Waar: Scheveningen en Kijkduin

Wanneer: 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: 6 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen

Tong Tong Fair – Malieveld

Bezoek dit weekend de 61e editie van de beroemde Indische Tong Tong Fair en ga zonder jetlag op minivakantie naar Zuid-Oost Azië. Shop, eet je een slag in de rondte en geniet van dans, muziek en kunst.

Waar: Malieveld

Wanneer: 23 mei tot en met 2 juni

Prijs: 12 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen

Tijdens de fair proef je allerlei Indonesische hapjes. (Foto: Wendy Yip/MevrYan)

Aspergefeest – Zeeheldenkwartier

Geniet van muziek en proef vernieuwende aspergegerechten tijdens deze tweede editie van het Aspergefeest. Op het straatfeest zijn tachtig kramen van ondernemers uit de wijk, er is livemuziek en straattheater en voor kinderen is er een draaimolen.

Waar: Piet Heinstraat

Wanneer: 26 mei van 12.00 tot 18.00 uur

Prijs: toegang gratis

Hofvijver Regatta – Lange Vijverberg

Midden op de Hofvijver vindt deze zaterdag een 200 meter boord-aan-boordroeiwedstrijd plaats om geld in te zamelen voor het Nationaal MS Fonds. Bedrijven, politici en studenten strijden om de eerste plaats.

Waar: Lange Vijverberg

Wanneer: 25 mei van 13.30 tot 21.00 uur

Prijs: toegang gratis

Haags Montmartre – Lange Voorhout

Waan je dit weekend in Parijse sferen op het Lange Voorhout met een grote markt vol antiek, brocante, vintage, (schilder)kunst en sculpturen. Er is Franse muziek en een terras waar je kunt genieten van crêpes en baguettes.

Waar: Lange Voorhout

Wanneer: 26 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: toegang gratis

