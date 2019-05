Verschillende rockgrootheden, zoals zanger Nick Cave en de frontman van metalband Iron Maiden verruilden de arena's en grote popvenues dit jaar voor intieme theaterzalen en verhalende voorstellingen. Is hier sprake van een trend?

Op 6 oktober 2017 trad de Australiër Cave op in een tot de nok toe gevulde Ziggo Dome. Capaciteit: zeventienduizend mensen. Over anderhalve week staat hij in het Concertgebouw in Amsterdam en TivoliVredenburg in Utrecht voor slechts een tiende van dat aantal mensen.

Caves nieuwe tour Conversations With Nick Cave is een intieme 'vertelvoorstelling' waarbij niet zijn muziek, maar gesprekken centraal staan. Cave beantwoordt vragen van het publiek, vertelt over zijn leven en zingt daarnaast liedjes aan zijn piano.

'Wereldwijde podiumtrend'

De Higgs Boson Blues zanger is hierin niet de enige grootheid. Ook Bruce Springsteen, Bruce Dickinson (zanger van heavymetalband Iron Maiden) en de Beastie Boys verruilden de grote popzalen en arena's de afgelopen jaren voor theaterplanken. Hier geen ruige rockoptredens, maar ingetogen verhalen met een akoestisch liedje tussendoor.

Muziekjournalist Robert van Gijssel van de Volkskrant analyseerde dit fenomeen en noemt 'poptheater' een wereldwijde podiumtrend. Hij stelt dat fans zich graag spiegelen aan de muziek van hun favoriete popartiest en daarom graag in een intieme setting naar de levensgeschiedenis van hun held luisteren.

Welke grote artiesten gaven poptheatervoorstellingen? Oktober 2017 - juni 2018: Bruce Springsteen, Walter Kerr Theatre (New York)

28 februari 2019: Bruce Dickinson, TivoliVredenburg (Utrecht)

26 en 27 mei: Nick Cave, Concertgebouw (Amsterdam) en TivoliVredenburg (Utrecht)

Theatertour van poplegende geen nieuw concept

Martin Cuppens, muziekkenner en hoofdredacteur van muziektijdschrift Lust for Life Magazine, onderschrijft dit, maar plaatst ook kanttekeningen. "Het is niet voor het eerst dat een grote rockster op die manier het theater induikt."

Cuppens: "Metalband Slipknot treedt elke week op voor 40.000 man, maar frontman Corey Taylor doet daarnaast al tien jaar lang regelmatig een theatertour in kleine zaaltjes waarbij hij een liedje speelt en de grapjas uithangt", zegt hij.

Veel grote artiesten die de afgelopen tijd in het theater stonden, hebben bijbedoelingen, vermoedt Cuppens. Hij wijst erop dat Dickinson tijdens zijn theatertour ook zijn autobiografie aan de man probeerde te krijgen. Dit wordt ook onderschreven in de analyse van Van Gijssel.

Bruce Springsteen stond veertien maanden lang vijf avonden per week in het Water Kerr Theater op Broadway. (Foto: ANP)

Slimme manier om autobiografie te verkopen

Ook de Beastie Boys gaven hun shows net na het verschijnen van hun boek. "In plaats van hoofdstukken voor te lezen in boekenwinkels, gingen we het podium op", zegt bandlid Michael Diamond in een interview met technologiefestival SXWX.

Daarom is de theatertour voor de grote rockartiest nog niet echt een trend te noemen, vindt Cuppens. "Dan zou bijvoorbeeld eerst grote artiesten zoals Mick Jagger of Bono aan zo'n tour moeten beginnen."

345 euro voor een kaartje

Nieuw of niet nieuw: de kaartjes voor de theatertours van de poplegendes zijn een stuk duurder dan kaartjes voor een regulier concert. Een kaartje op de derde rang van Nick Caves concert in 2017 kostte 59 euro, voor de nieuwe show telden fans 75 euro neer voor soortgelijke plaatsen. Een entreebewijs voor de voorstelling van Bruce Springsteen kostte zo'n 345 euro.

"Het is exclusiever", verklaart Lieke Timmermans van TivoliVredenburg de prijs van de kaarten voor Cave. "Je zit maximaal 20 meter van het podium vandaan en je maakt met minder mensen echt iets bijzonders mee. En in dit geval vinden mensen het inspirerend dat het zo'n ander soort evenement is."

Nick Cave beantwoordt vragen van het publiek en vertelt al zittend aan de piano over zijn leven. (Foto: ANP)

Vertelvoorstelling als service naar de trouwe fans

In het geval van Nick Cave waren de kaarten binnen enkele minuten uitverkocht. Maar dat lukt niet iedere artiest, zegt Cuppens. "Smashing Pumpkins-frontman Billy Corgan staat volgende maand ook in een klein zaaltje voor nog geen vijfhonderd man en daar zijn nog steeds kaarten voor. Dit soort voorstellingen werken alleen voor grote, relevante artiesten. Vooral als de ticketprijs zo hoog is."

Hij legt uit dat de artiesten die nu naar de schouwburgen trekken, zoals Cave en Springsteen, wat oudere artiesten zijn, met een fanschare die over tientallen jaren is opgebouwd. "Voor hen is het echt een service naar de fans. Zij voelen zich al jarenlang zo close met de artiest. Voor hen is zo'n vertelvoorstelling echt van meerwaarde en zij hebben er ook het geld voor."