Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Utrecht; van een benefietconcert in park Lepelenburg tot platen snuffelen in de Lange Jufferstraat. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Utrecht Bier Fest - Vrijhaven

Het Utrecht Bier Fest is een feestje voor en door Utrechters. Op het bierfestival wordt bier geschonken door Utrechtse brouwers, zoals vandeStreek en Maximus. Ook het eten wordt verzorgd door Utrechtse ondernemers, zoals KLOEK en de Worstenbroeders. Het festival vindt plaats op een industrieel terrein dat in opkomst is als "culturele hotspot met ruimte voor beeldende kunst, films, theater en festivals".

Waar: Vrijhaven, Nijverheidsweg 4

Wanneer: 18 mei, vanaf 12.00 uur

Prijs: 7,50 euro, inclusief glas en twee munten (kinderen gratis)

Meer informatie

Utrecht Skate Parade - Door de hele stad

Sportievelingen kunnen hun skates erbij pakken en samen met andere stadsgenoten een skatetocht maken. Alle skaters volgen een discobus, waarop een dj optreedt. De route is 25 kilometer lang en gaat over de openbare, geasfalteerde weg.

Waar: start op Lucasbolwerk

Wanneer: 17 mei, start 20.00 uur

Prijs: gratis, eventuele skates en toebehoren huren kost 11 euro

Meer informatie

De skaters volgen de dj in een lange slinger. (Foto: NU.nl/Jan Lagendijk)

Platen & Pinten - Lange Jufferstraat

Zaterdag kun je platen zoeken met een glas bier in je hand op de Lange Jufferstraat. Er staan twaalf kramen met singles en lp's in diverse genres: van pop tot punk en van disco tot jazz. De cafés in de straat tappen zomers speciaalbier.

Waar: Lange Jufferstraat

Wanneer: 18 mei, vanaf 12.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Benefietconcert - Park Lepelenburg

In Park Lepelenburg wordt een concert met verschillende artiesten georganiseerd om geld op te halen voor Stichting Ontmoet Kentzou. Er kan gedanst worden, er zijn eettentjes en plekken om te relaxen. Voor kinderen is er een stormbaan.

Waar: Park Lepelenburg

Wanneer: 18 mei, vanaf 13.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Dameskledingruil - Rotsoord

Vrouwen die hun kledingkast wil opruimen, maar de kleren wel een tweede leven willen geven, kunnen meedoen aan de kledingruil in Rotsoord. Voor de kleren die deelnemers inleveren, krijgen ze punten. Daarmee kunnen ze weer andere kleding kopen. Er is akoestische livemuziek en en je kunt er soep, koffie en taart krijgen.