Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Amsterdam; van een bierfestijn in Oost tot het Kwaku Summer Festival in het Vondelpark. Een overzicht van enkele activiteiten.

Oost Tapt - Jaap Eden IJsbaan

Tijdens Oost Tapt is er vanzelfsprekend een uitgebreid arsenaal aan bieren aangesloten op de tap, waaronder Brewdog, Weihenstephan en Jopen. Deze worden gedronken tijdens het dansen of het relaxen in het gras. Actieve bierdrinkers doen mee aan beerpong, de pubquiz of dingen mee naar het kampioenschap barhangen.

Waar: Jaap Eden IJsbaan

Wanneer: zaterdag 18 mei van 13.00 tot 23.00 uur

Prijs: late tickets zijn 12,50 euro

Meer informatie

Gin Festival Amsterdam - Beurs van Berlage

Liefhebbers van gin kunnen dit festival eigenlijk niet overslaan. Naast het feit dat er gin in alle soorten wordt gedronken, zijn er ook workshops, werkgroepen en proeverijen. In de ruime Beurs van Berlage zijn veel plekken ingericht om te feesten, relaxen en eten.

Waar: Beurs van Berlage

Wanneer: zaterdag 18 mei van 15.00 tot 22.00 uur

Prijs: vanaf 23,50 euro

Meer informatie

Kwaku Summer Festival Downtown - Openluchttheater Vondelpark

Tijdens Kwaku Summer Festival staat het Vondelpark in het teken van eten en muziek. Gerechten, deuntjes en mensen van over de hele wereld komen samen op het buitenfeest. Onder andere de Javaanse, Caribische, Antilliaanse en Surinaamse keuken zijn vertegenwoordigd. Dj Orlando neemt plaats achter de draaitafel.

Waar: Openluchttheater Vondelpark

Wanneer: zondag 19 mei van 14.00 tot 21.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Vlooienmarkt - IJ-Hallen

Dit weekend kunnen bezoekers van de IJ-Hallen op de NDSM-werf op zoek naar kunst, antiek, kleding en curiosa. Met ruim 750 kraampjes is dit de grootste vlooienmarkt van Europa.

Waar: IJ-Hallen, T.T. Nevaritaweg 1

Wanneer: 18 en 19 mei van 9.00 tot 16.30

Prijs: gratis

Meer informatie

Interactieve voorleesmiddag voor kinderen - Wilde Westen

Kinderen van vier tot negen jaar oud worden zondagmiddag in het Wilde Westen voorgelezen door schrijfster en illustrator Rianne van Duin. De kinderen bepalen de loop van het verhaal dat wordt voorgelezen. Aansluitend kan er mee worden gedaan aan een workshop. Ouders kunnen in de tussentijd tot rust komen met een glas wijn, bier of fris in de bar.