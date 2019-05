Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 10: Een stad verkennen aan de hand van een puzzeltocht.

Wat het is: Zoek je weg door de stad aan de hand van aanwijzingen

Via PuzzeltochtOnline kun je 25 gratis speurtochten door Nederlandse steden en streken downloaden, zoals door Gouda, Haarlem, Middelburg, Texel en Zutphen. Je kiest een puzzelroute te voet of eentje waarbij je met de auto naar iedere volgende aanwijzing rijdt. Op deze manier leer je een nieuwe plaats kennen terwijl je een soort missie uitvoert.

De door NU.nl geteste puzzeltocht voert door de historische binnenstad van Leeuwarden en bestaat uit dertig vragen. De vragen gaan over de geschiedenis van de plaats. Bijvoorbeeld: wat was de echte naam van exotische danseres Mata Hari? Of: welke prinses heeft in dit huis gewoond?

Vraag: hoeveel meter staat deze toren uit het lood? (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Zo doe je het: Kies een tocht en een startpunt

Op de website zie je de moeilijkheidsgraad, afstand en bezienswaardigheden van de tocht. De puzzeltocht sla je op als pdf-bestand op je telefoon of druk je af. Een smartphone met gps is dus niet nodig. De tochten zijn toegankelijk voor zowel grote groepen als individuen.

De tochten lopen in een ronde. Zo kies je zelf waar je begint. Bedenk van tevoren met wat voor vervoer je komt en stem het dichtstbijzijnde startpunt af op je bestemming of aankomststation.

Wat zie je onderweg: De grootste highlights van de stad

Het grootste gedeelte van de puzzels los je op door informatieborden te lezen of goed naar gebouwen te kijken. Voorkennis van een plaats is dus niet nodig. Voor een paar vragen moet je echt de gebouwen in, zoals in Leeuwarden bij het Boomsma Beerenburger Museum.

De tocht loopt langs de grootste bezienswaardigheden van een plaats: de Oldehove in Leeuwarden, de Walburgiskerk in Zutphen, de Vuurtoren op Texel of de Oosterscheldekering in Zeeland. Onderweg zijn er genoeg plaatsen om in een café of op een terras aan te schuiven voor een drankje.

De antwoorden van de puzzels vind je in details van de gebouwen. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Foutjes in de routekaart: Verkeerde huisnummers

De kaart geeft de route niet geheel foutloos weer. Zo staat er in de tekst dat Keramiekmuseum Princessehof op de Grote Kerkstraat 9 gevestigd is, maar in werkelijkheid is dit nummer 11.

Verder bevat de tocht geen plattegrond, maar alleen een routebeschrijving. Soms is het daardoor onduidelijk wat er bedoeld wordt. 'Loop verder met de stadsgracht rechts van je' kan op twee manieren geïnterpreteerd worden, net als 'de drukke weg'. Soms moet je daarom Google Maps er nog extra bij halen.

Soms is de routebeschrijving onduidelijk. Aan welke kant van de gracht moet je lopen? (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Rapport: Verfrissende activiteit, maar informatie mag completer

De puzzeltocht is een verfrissende manier om een nieuwe of een al bekende stad beter te leren kennen. Het uitje is geschikt voor zowel mensen die graag wat slenteren als voor mensen die liever een doelgerichte activiteit uitvoeren. Aan het einde van de route heb je de meest kenmerkende bezienswaardigheden gezien.

Wel ontbreekt informatie over bijvoorbeeld toiletvoorzieningen of pauzemogelijkheden in de routebeschrijving. Omdat een plattegrondje ontbreekt, moet je vaak schatten hoe ver het nog is tot het volgende punt. De tocht zou overzichtelijker worden als dit zou worden bijgevoegd.