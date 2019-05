Deze week krijgt de actierijke John Wick-reeks een derde deel, speelt Anne Hathaway een zwendelaar aan de Franse kust en verschijnt er een nieuw historisch spektakel van de beroemdste filmmaker uit China. Zie hieronder het volledige overzicht van de nieuwste filmreleases.

John Wick 3: Parabellum - actie

Keanu Reeves is voor de derde keer te zien als oud-huurmoordenaar John Wick, die in deze film geen bescherming van het Continental Hotel meer heeft en dus volledig op zijn eigen vecht- en overlevingskunsten is aangewezen. Daar zal hij ook veelvuldig gebruik van moeten maken, want met een prijs van 14 miljoen dollar op zijn hoofd wordt hij achterna gezeten door de meest meedogenloze premiejagers ter wereld.

Genre: actie, misdaad

Regisseur: Chad Stahelski

Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

Kijkwijzer: 16+

The Hustle - comedy

Aan de Zuid-Franse kust wemelt het van de rijke mannen, en dus slaat de elitaire zwendelaar Josephine daar graag haar slag. Wanneer ze concurrentie krijgt van de onbehouwen Penny, besluit ze haar het vak bij te brengen, hoewel de twee oplichters elkaar intussen ook graag willen aftroeven.

Genre: comedy

Regisseur: Chris Addison

Cast: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp

Kijkwijzer: 12+

Shadow - drama

In de derde eeuw na Christus is de koning van Pei verbannen uit zijn stad, maar een duel met de vijand wil hij niet meer aangaan. Zijn belangrijkste generaal trekt echter z'n eigen plan. De koning is woest om die provocatie, maar weet niet dat de generaal in werkelijkheid een dubbelganger van de echte veldheer is. De Chinese regisseur Yimou Zhang had eerder succes met Raise the Red Lantern, House of Flying Daggers en Hero. Met hetzelfde gevoel voor stijl regisseerde hij daarnaast de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2008 in Peking.

Genre: drama, actie

Regisseur: Yimou Zhang

Cast: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng

Kijkwijzer: 16+

The Sun Is Also A Star - romantisch drama

Natasha heeft nog één dag over in New York voordat ze het land wordt uitgezet. Bepaald geen tijd om verliefd te worden. Maar dan ontmoet ze student Daniel, die beweert dat hij haar in een mum van tijd voor hem kan laten vallen. The Sun Is Also A Star is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Nicola Yoon. Twee jaar geleden werd haar romantische tienerverhaal Everything, Everything al verfilmd.

Genre: romantisch drama

Regisseur: Ry Russo-Young

Cast: Yara Shahidi, Charles Melton, Keong Sim

Kijkwijzer: 6+

Three Identical Strangers - documentaire

In het New York van 1980 ontdekt een student dat hij als twee druppels water op een studiegenoot lijkt. Later komt daar nog een derde identieke man bij. Het blijkt om een drieling te gaan die bij de geboorte is gescheiden, zonder dat de adoptieouders ooit ergens van af hebben geweten. De documentaire Three Identical Strangers, sinds begin vorig jaar geselecteerd voor talloze prijzen en festivals, vertelt wat er precies is gebeurd.

Genre: documentaire

Regisseur: Tim Wardle

Cast: Robert Shafran, Edward Galland, David Kellman

Kijkwijzer: alle leeftijden

Wild Rose - drama, comedy

Nu ze weer vrij is uit de gevangenis, wil Rose niets liever dan Glasgow verlaten en een countryster worden in Nashville. Haar moeder ziet dat echter niet zitten. Tijdens de gevangenschap van haar dochter heeft ze voor de kleinkinderen moeten zorgen en nu wil ze dat Rose zelf een keer verantwoordelijkheid gaat nemen. Hoofdrolspeelster Jessie Buckley brak vorig jaar door met het mysterieuze drama Beast.

Genre: drama, comedy

Regisseur: Tom Harper

Cast: Jessie Buckley, Craig Parkinson, Julie Walters

Kijkwijzer: 12+

Acusada - drama

Het leven van de Argentijnse Dolores komt op z'n kop te staan wanneer haar beste vriendin op brute wijze wordt vermoord. De studente wordt zelf aangemerkt als hoofdverdachte en moet haar onschuld zien te bewijzen, terwijl de media boven op haar leven zitten en er verdachte familiegeheimen aan het licht komen. Acusada werd vorig jaar genomineerd voor een Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië.

Genre: drama, thriller

Regisseur: Gonzalo Tobal

Cast: Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez

Kijkwijzer: 12+

Ayka - drama

De Kirgizische Ayka woont en werkt illegaal in Moskou en weet zich geen raad wanneer ze een kindje krijgt. Ze besluit de baby achter te laten in het ziekenhuis, om vervolgens in de Russische vrieskou wanhopig naar werk te zoeken. Ayka werd vorig jaar genomineerd voor een Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. Hoofdrolspeelster Samal Yeslyamova werd bekroond als beste actrice van het festival.

Genre: drama

Regisseur: Sergei Dvortsevoy

Cast: Samal Yeslyamova

Kijkwijzer: 12+

Devil's Pie - D'Angelo - documentaire

Soulzanger D'Angelo was in de jaren negentig een gevierd artiest, maar stopte in 2000 plotseling. Veertien jaar later keerde hij terug met het album Black Messiah. De Nederlandse documentairemaker Carine Bijlsma was de eerste die met camera's in zijn leven werd toegelaten en kreeg zo de gelegenheid om een portret te maken over de zanger, zijn achtergrond en zijn worstelingen met de muziekindustrie.

Genre: documentaire

Regisseur: Carine Bijlsma

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 16 mei in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

