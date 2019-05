Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. Op het voormalig Suikerunieterrein vindt je Paradigm én een speciaalbierfestival en in het Groninger Forum kun je als eerste Rocketman zien.

Planet Paradigm - voormalig Suikerunieterrein

Komend weekend barst er weer een nieuwe editie van techno- en housefestival Paradigm los. Het feest begint om 12.00 uur, gaat de hele avond en nacht door en is pas afgelopen wanneer de zon weer opkomt. Je kunt een kaartje kopen voor overdag of voor de avond.

Waar: Paradigm, Suikerlaan 6

Wanneer: 25 en 26 mei van 12.00 tot 6.00 uur

Prijs: variërend van 19,50 euro tot 30,50 euro

Meer informatie en tickets

Hop! Into the Grain - EM2

Terwijl buurfestival Paradigm elders op het terrein gaande is, vindt bij EM2 de tweede editie van bierfestival Hop! Into the Grain plaats. Op het terrein staan verschillende etenskraampjes, een podium met livemuziek, zithoekjes en barren met een selectie aan frisse speciaalbieren.

Waar: EM2, Suikerlaan 6

Wanneer: 25 mei van 15.00 tot 23.00 uur

Prijs: variërend van 10,99 euro tot 13,49 euro

Meer informatie en tickets

Klein Berlijn - Grote Markt

Eén zondag per jaar worden de gebruikelijke friet-, vis- en churrokraam op de Grote Markt vergezeld door de stands van vintage markt Klein Berlijn. Je vindt er kleding, accessoires, meubels en verschillende eetkramen. Om nog meer in Berlijnse sferen te komen, draaien er dj's op de markt.

Waar: Grote Markt

Wanneer: 26 mei van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Voorpremière Rocketman - Groninger Forum

Rocketman gaat over het leven van Elton John, gespeeld door Taron Egerton. De film verhaalt over hoe Elton als jongen uit een klein plaatsje uitgroeide tot een van de meest iconische artiesten in de popwereld. De organisatie roept het publiek op om uitgedost in glitter naar de voorpremière te komen. Een fotograaf legt alle gasten en hun outfits vast.

Waar: Groninger Forum, Hereplein 73

Wanneer: 24 mei van 21.00 tot 23.00 uur

Prijs: 10,50 euro

Meer informatie en tickets

Foto: Paramount Pictures

Judy Blank - Simplon

De Utrechtse singer-songwriter Judy Blank maakt bluesy americanaliedjes die ze in countryhoofdstad Nashville heeft opgenomen. Vorig jaar bracht ze haar tweede album Morning Sun uit en in januari stond ze voor het eerst op Noorderslag. Verwacht vintage drumkits en veel associaties met de jaren zeventig.

Waar: Simplon, Boterdiep 69

Wanneer: 24 mei, aanvang 20.00 uur

Prijs: 10 euro

Meer informatie en tickets

Foto: Satellite June

Bovenstaand overzicht is samengesteld door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten onder het artikel.