Moederdag is een van de piekmomenten voor de verkoop van cadeaukaarten en belevenisbonnen. Er zijn honderden bonnen te koop, elk met verschillende voorwaarden. Waar moet je op letten bij de aanschaf van zo'n bon voor een uitje?

Van een dagje naar de sauna of een etentje voor twee tot een slipcursus, ballonvaart of kitesurfen; er zijn allerlei soorten uitstapjes die je met Moederdag, Vaderdag, Kerst of een verjaardag cadeau kunt doen. Nederland telt ongeveer 250 uitgevers van cadeaukaarten, waarvan drie zich exclusief op belevenissen richten.

Verreweg de meeste Nederlanders zijn blij wanneer ze een uitje krijgen. Volgens marktonderzoeksbureau GfK vindt 95 procent van de ontvangers het leuk om een cadeaukaart te krijgen. 32 procent van de ontvangers had de kaart specifiek op zijn of haar verlanglijstje staan.

Zelf een hotel boeken goedkoper dan met cadeaubon

Het belevingscadeau zorgt echter ook voor irritaties. In december 2018 ontving de Consumentenbond 2.500 negatieve reacties over cadeaukaarten. De klachten gingen over onder andere het beperkte aantal inwisselpunten, de geldigheidstermijn en de waarde van de bon.

Zo vertelt een van de respondenten: "De Hotelbon werd alleen geaccepteerd op dagen waarop lage prijzen golden. Vaak waren deze prijzen lager dan de waarde die op de bon stond." Een andere consument zegt: "Wij konden met de bon alleen een vast menu kiezen bij het restaurant. Wilden we toch à la carte, dan was de bon nog maar de helft waard."

Prijs van een uitje moeilijk vast te leggen

Martin de Wilde, voorzitter van de BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland nuanceert de klachten: "Het aantal ergernissen staat niet in verhouding tot de 40 miljoen cadeaukaarten die jaarlijks in Nederland verkocht worden."

Hij legt uit dat de prijs en geldigheidsduur van een belevenisbon lastiger te bepalen zijn dan die van een bon met een geldwaarde, zoals de Boekenbon. "Stel dat je een cadeaukaart uitgeeft voor een luchtballonvaart die twee jaar geldig is. Het is moeilijk om met een ballonvaarder een vaste prijsafspraak voor twee jaar te maken. Volgend jaar kan het gas wel duurder zijn, waardoor de ballonvaarder eigenlijk meer geld moet vragen. Ook de prijzen van hotelovernachtingen verschillen enorm door het jaar heen."

De prijs voor diensten als een luchtballonvaart is moeilijk vast te leggen in een cadeaukaart. (Foto: ANP)

Nog geen wet om geldigheid te verlengen

In november 2018 diende Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) een motie in om de minimale wettelijke geldigheidsduur van cadeaukaarten te verhogen naar twee jaar. Die motie werd aangenomen, maar nieuwe wetten zijn er nog niet.

Veel beleveniscadeaukaarten, zoals die van GiftForYou en Bongo, zijn daarom nu nog steeds één jaar geldig. De klantenservice van GiftForYou laat weten dat een aantal bonnen al twee jaar geldig is en dat voor andere nog naar een oplossing wordt gezocht. Wel is het mogelijk een verlopen bon een jaar te verlengen tegen een prijs van 5 euro.

Cadeaukaart inwisselen voor geld

Wie een bon heeft laten verlopen of wie met Moederdag niet zit te wachten op een high tea of massage, kan de bon omruilen. Dat kan bij de uitgever van de bon zelf, maar ook bij websites als Wissel.nl. Je kunt hem dan ruilen voor een andere cadeaubon of voor geld.

"Er zullen altijd mensen zijn die vergeten zo'n bon uit te geven, en dat geeft ergernissen", zegt De Wilde. Volgens de Consumentenbond heeft één op de tien mensen wel een verlopen cadeaubon in huis liggen. "Maar de verkoop van cadeaukaarten is afgelopen jaar gestegen en we verwachten dit jaar ook weer een stijging. Het is een prachtig cadeau om te geven."

Tips voor de aanschaf of besteding van een cadeaukaart Ga na op hoeveel plekken in de omgeving de kaart besteed kan worden

Cadeaukaarten met een keurmerk van Stichting Keurmerk Cadeaukaarten zijn gegarandeerd minimaal twee jaar geldig

Besteed kaarten die maar bij één keten inwisselbaar zijn zo snel mogelijk om verlies van tegoed bij faillissement te voorkomen

Als de bon is verlopen, kun je de verkoper ervan bellen. Soms verlengen ze uit coulance de geldigheid

Krijg jij graag cadeaubonnen? En wat doe je met verlopen cadeaubonnen die je aantreft in een rommella? Laat het ons weten in de reacties.