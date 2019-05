Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 9: op bezoek bij een oud-alcoholverslaafde chimpansee en meer dieren bij Stichting AAP.

Wat het is: Een opvangcentrum voor exotische dieren

Stichting AAP is een opvangcentrum voor exotische zoogdieren, zoals apen, neusberen, grote katten en maki's. Dieren die door heel Europa in beslag genomen worden bij circussen, proefdiercentra, internethandelaren of bij mensen thuis, worden opgevangen in het centrum in Almere of in de Spaanse vestiging.

De stichting verzorgt en geneest de dieren, om ze uiteindelijk te herplaatsen in Europese dierenparken. Omdat ze lang in gevangenschap hebben geleefd of in gevangenschap geboren zijn, zijn de dieren ongeschikt om uit te zetten in het wild. Elke vrijdag, zaterdag en zondag geven vrijwilligers een gratis rondleiding over het terrein.

De gids vertelt hoe de apen behandeld worden als ze net nieuw bij Stichting AAP binnenkomen. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Wat kun je zien: Chimpansee Mojo die dertig jaar op patat en bier leefde

De rondleiding begint met een introductiefilm in het bezoekerscentrum. Directeur David van Gennep vertelt hoe de stichting begon en welke dieren gered zijn. Bijvoorbeeld chimpansee Mojo, die dertig jaar lang in een garage opgesloten zat en spaghetti bolognese, patat en bier voorgeschoteld kreeg.

Daarna wordt de groep opgesplitst in twee groepen van zo'n dertien mensen. De rondleiding gaat langs de chimpanseegroep, de quarantaine waar nieuwe dieren binnenkomen, de Apeneilanden waar groepen apen verblijven terwijl ze wachten op een permanente verblijfplaats en het gebouw waar andere zoogdieren worden opgevangen. In dit laatste gebouw zitten onder andere zilvervossen, neusbeuren, katachtigen, degoes en ringstaartmaki's.

De rondleiding eindigt weer in het bezoekerscentrum, waar de gids vertelt wat de dieren te eten krijgen en hoe hun instincten en natuurlijk gedrag gestimuleerd worden.

Chimpansee Fiffi zat, vergelijkbaar met Mojo, jarenlang opgesloten in een kooi op een donkere zolder in Parijs. (Foto: ANP)

Voor wie het is: Schokkend voor kinderen onder 12 jaar

De rondleiding is niet geschikt voor kinderen onder de twaalf jaar. De introductiefilm kan schokkend zijn en in verband met het dierenwelzijn zijn er best wat regels. Je mag niet te dicht bij de verblijven staan, niet eten op bepaalde delen van het terrein en in beperkte mate foto's maken en filmen.

Wil je dus uitgebreid naar dieren kijken, dan kun je beter naar een dierenpark gaan. Maar wil je meer weten over het redden en behandelen van getraumatiseerde dieren, dan is de rondleiding van Stichting AAP een heel aardig uitstapje. Je kunt voor maximaal twee mensen reserveren.

Deze zilvervos was via internet als huisdier besteld. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Rapport: Leerzaam uitje met bitterzoet randje

De bereikbaarheid van AAP is niet ideaal. Vanaf Station Almere Centrum rijden slechts één keer in het uur bussen en die sluiten niet goed aan op de starttijd van de rondleiding. Bij het treinstation is slechts een handjevol ov-fietsen beschikbaar. Wel zijn er gratis parkeerplaatsen waar je je auto kwijt kan.

De rondleiding is informatief en er is veel ruimte voor vragen. De bezoekers worden vooraf geïnformeerd over het traumatische verleden van de dieren en hoe ze zich op het terrein dienen te gedragen. Als een vrouw ondanks de instructies toch te dicht op een apenverblijf gaat staan om foto's te maken, grijpt de gids meteen in.

Aan het einde van de rondleiding wijzen de gidsen op de mogelijkheid om geld of spullen te doneren. Dit doen ze niet opdringerig, maar op een vriendelijke en neutrale wijze. Al met al is het een leerzaam uitje met een bitterzoet randje.