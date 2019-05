Er bestaan allerlei ontmoetingswebsites en -apps waarop mensen nieuwe vriendschappen kunnen sluiten. Handig voor mensen die net zijn verhuisd of wier vriendschappen zijn verwaterd. Wat kun je allemaal doen via dit soort platforms?

In 2010 verhuisde Anika (45) terug naar Utrecht na vier jaar in Duitsland te hebben gewoond. "Ik had toen weinig contacten en het was midden in de zomervakantie, dus de mensen die ik nog wel kende, waren op vakantie", zegt ze. "Het is lastig om als volwassene nieuwe vrienden te maken. Veel mensen hebben al een heel netwerk."

Volgens Robin Dunbar, psycholoog aan de Universiteit van Cambridge, kunnen mensen maximaal een kring van 148 vrienden en kennissen onderhouden. In de binnenste kring zitten drie tot vijf dierbaren, zoals partners en kinderen. Daaromheen zitten vijftien tot dertig goede vrienden. Rond je dertigste zijn deze plekken opgevuld en is er weinig ruimte voor nieuwe vriendschappen.

De enige single in een vriendengroep vol getrouwden

Waar je leeftijdgenoten op school allemaal nog in dezelfde levensfase zitten, kiest iedereen na het behalen van zijn diploma zijn eigen pad. "Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vrienden al kinderen hebben, maar jij nog single bent en graag naar festivals gaat", legt Lize Mast uit, eigenaar van ontmoetingswebsite VriendinnenOnline.nl. "Je vindt dan minder aansluiting."

VriendinnenOnline is een van de vele ontmoetingswebsites waar mensen online op zoek kunnen naar nieuwe vrienden (in het geval van de website: vriendinnen). De site heeft 42.000 leden. Andere voorbeelden zijn Nieuwe Mensen Leren Kennen (NMLK, 30.000 leden) en VriendN (aantal leden onbekend).

Via de websites kun je aansluiten bij sociale evenementen, zoals een megapicknick. (Foto: NMLK)

Evenementen van boswandeling tot barbecue

De vriendschapswebsites werken als volgt: de gebruiker schrijft zich tegen betaling in (sommige sites hebben een gratis proefperiode) en kan vervolgens kiezen uit allerlei evenementen: van een boswandeling of een barbecue tot een kop koffie. Een-op-een met iemand afspreken is ook mogelijk.

Carlo Vuur, initiatiefnemer van NMLK, vertelt: "Je kunt dingen doen die je met je eigen vrienden niet zo snel zou doen, bijvoorbeeld meedoen aan een voetbaltoernooi of glow in the dark-apenkooien. Laatst stonden we een heel weekend lang met 150 man op een groot vakantiepark."

Via NMLK regelde Anika haar eerste afspraak: met een groepje mensen wandelen in het bos. Erg succesvol was de wandeling niet: "Ik voelde niet echt aansluiting bij de rest, ik heb vooral in mijn eentje achteraan gelopen. Maar ik ben ook naar heel leuke evenementen geweest waar ik echt goede vrienden aan heb overgehouden."

“Mensen denken dat je zelf geen vrienden kunt maken als je nieuwe contacten via internet zoekt” Anika, oud-gebruiker ontmoetingswebsite NMLK

Volgens Anika kleeft er een stigma aan contacten zoeken via internet. "Mensen denken dat je zelf geen vrienden kunt vinden, dat je niet sociaal bent." Mast ziet dit ook. "Er rust een beetje een taboe op. Ik denk omdat het onbekend is dat heel veel mensen graag nieuwe vrienden zouden willen maken."

Maakt internet mensen eenzamer of socialer?

Sociale wetenschappers zijn er nog niet uit of online ontmoetingsplatforms zoals sociale media, datingsites of ontmoetingssites mensen eenzamer of juist socialer maken.

Volgens hoogleraar Sociologie Beate Völker van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zorgt het internet voor meer zwakke bindingen: mensen met wie we bijvoorbeeld een Facebook-vriendschap aangaan, maar wie we nooit bellen. Deze bindingen zijn volgens haar geen vervanging voor daadwerkelijk contact.

Völkers collega bij de UvA, sociologie-onderzoeker Erik van Ingen, ziet juist dat mensen die meer sociale media gebruiken meer vaste en nieuwe vrienden in de binnenste kring van hun netwerk hebben. "Zij zien vrienden in het echt ook vaker dan mensen die minder sociale media gebruiken", zegt hij in een interview met online tijdschrift Sociale Vraagstukken.

Mast benadrukt dat ontmoetingswebsites niet bedoeld zijn voor enkel chatten en online contact. "Het is niet de bedoeling dat je achter je computer blijft zitten. Het is een opstapje naar sociaal contact: je benadert elkaar online om laagdrempelig gelijkgestemden te vinden, met als doel om vanuit daar een-op-een of in een groepje af te gaan spreken."