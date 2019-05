Er is tijdens het weekend weer veel te doen in Utrecht: van het Bevrijdingsfestival tot een bioscoop in het zwembad. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Bevrijdingsfestival - Park Transwijk

De vrijheid in Nederland wordt gevierd met gratis festivals. Het festival in Utrecht is dit jaar weer in Park Transwijk. Er zijn vier podia te vinden. Op het hoofdpodium treden onder anderen Kraantje Pappie (Ambassadeur van de Vrijheid), Jonna Fraser en Thomas Azier op. Daarnaast is er een vrijheidspodium, een podium voor talent en een podium in samenwerking met poppodium EKKO.

Waar: Park Transwijk

Wanneer: 5 mei, 12.30 tot 23.00 uur

Prijs: gratis

Vrijstad festival - Plas Laaggraven

Een alternatief voor het reguliere Bevrijdingsfestival is te vinden bij Plas Laaggraven. Er treden vijftig dj’s op die gekoppeld zijn aan grote terugkerende feesten, zoals Vunzige Deuntjes, Happy Feelings & Terug Naar Toen en RUBBER. Elk ‘feest’ heeft zijn eigen podium. Aan Vrijstad hangt wel een prijskaartje. Een gratis alternatief is te vinden bij het Filmcafé, waar buiten een bevrijdingsfestival wordt georganiseerd met optredens en een vintage markt.

Waar: Plas Laaggraven

Wanneer: 5 mei, 12.00 tot 23.00 uur

Prijs: ongeveer 35,00 euro

Home Made Market - Mariaplaats

Deze zaterdag strijkt de Home Made Market neer op het Mariaplein. Er zijn kraampjes met huisgemaakte producten en andere spullen van creatieve ondernemers. Ook is er kunst, vintage kleding en hapjes.

Waar: Mariaplaats

Wanneer: 4 mei, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis toegang

Er worden huisgemaakte producten verkocht op de Mariaplaats. (Foto: NU.nl/Jan Stenvert)

Drijf in Bioscoop - Zwembad Den Hommel

Op je luchtbed in het zwembad naar een film kijken: dat kan zaterdag in zwembad Den Hommel. De film Hotel Transsylvanië 3 wordt vertoond. Je moet zelf een luchtbed meenemen. Inbegrepen bij de prijs zijn patat met een snack en een glas fris.

Waar: zwembad Den Hommel, Oog in Al

Wanneer: 4 mei, 17.00 tot 19.15 uur

Prijs: 6 euro

De Angstfabriek - RAUM, Berlijnplein

Stel dat er een plek is waar angsten worden gemaakt? In RAUM is dit weekend de opening van De Angstfabriek, een pop-upexperience over angst. Hoe worden mensen bang gemaakt? Waar zijn we eigenlijk bang voor? In een rondleiding door de fabriek komen bezoekers hier meer over te weten.