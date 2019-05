Er zijn in Nederland ontelbaar veel gratis uitstapjes te maken. De redactie van NU.nl test elke week zo'n uitje. Aflevering 8: een rondleiding door de diamantslijperij van Gassan Diamonds in Amsterdam.

Wat is het?

De diamantslijperij van Gassan is gevestigd in een monumentaal pand uit de negentiende eeuw. Al 140 jaar lang worden hier ruwe diamanten geslepen tot puntige, fonkelende edelstenen. Iedere dag kun je er een rondleiding volgen en de slijpers aan het werk zien.

Voor de rondleiding dien je te reserveren. Via de website geef je door hoeveel personen er komen en op welke datum en tijd je rondgeleid wilt worden. Via e-mail krijg je dan een e-ticket opgestuurd. Vaak kun je de ochtend van tevoren nog reserveringen maken.

Er zitten grote ramen in het gebouw omdat de slijpers scherpe ogen en veel daglicht nodig hebben om de diamanten zo precies mogelijk te kunnen bewerken. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Wat is er te zien?

Het gedeelte van de slijperij waar de rondleiding wordt gegeven is omgebouwd tot minimuseum. Er staan nog onderdelen van de grote, logge stoommachines die in 1879 werden gebruikt om de diamanten te slijpen. Aan de wanden hangt informatie over de geschiedenis van het bedrijf.

Ondertussen vertelt de gids hoe diamanten ontstaan en hoe ze bewerkt worden. Bij een van de slijpers, die aan de werkbank over een diamant gebogen zit, blijft ze staan. Ze houdt een ruwe en een geslepen diamant omhoog. "Bij het slijpen gaat zo'n 60 procent van het materiaal verloren", vertelt ze.

De zeldzaamste kleur ter wereld

In het tweede gedeelte van het bezoek leer je meer over de prijs en bekijk je verschillende diamanten van dichtbij. De gids neemt je hiervoor apart in een showroom.

Uit verschillende zorgvuldig ingepakte envelopjes rollen glinsterende diamanten; de kleinste en goedkoopste begint bij een prijs van 264 euro, een wat grotere roze diamant gaat over de toonbank voor 22.500 euro. "Dit is de zeldzaamste kleur ter wereld", vertelt de gids.

Het laten zien van de diamanten en verschillende juwelen is geheel vrijblijvend. Er wordt niet van je verwacht dat je je portemonnee trekt. "Het is meer zodat je weet wat er is en wat je leuk zou vinden", zegt ze.

In de showroom kun je vrijblijvend sieraden en diamanten met een waarde van duizenden euro's bekijken. (Foto: NU.nl/Lisanne Wieringa)

Rapport

De diamantslijperij is een populaire toeristische attractie: op het parkeerterrein staan tourbussen uit Hongarije, Slowakije, Italië en Nederland. De gidsen zijn dan ook erg geroutineerd in het geven van de rondleiding; soms bespreken ze een onderwerp wel erg snel, gebruiken ze vaktechnische termen (karaten, octaëder) en voelt een grapje wat uitgekauwd aan.

Het bekijken van de losse diamanten en sieraden is wel erg bijzonder. Het mogen vasthouden en passen van exclusieve 5-karaatsringen met een gids die een op een aandacht voor jou heeft, maakt van de rondleiding een luxueus en extravagant uitje dat gratis toegankelijk is voor iedereen.