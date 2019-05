Dit weekend staat in het teken van van herdenking en feest. Maar ga je liever jongleren, zwaaien met lichtzwaarden of barbecueën, dan ben je in Rotterdam ook aan het juiste adres.

De Nationale Jongerenherdenking - Nieuwe Luxor Theater

In het Luxor vindt een speciale herdenking vóór en dóór jongeren plaats, met het thema Geef vrijheid door. Het programma wordt gepresenteerd door Guido Spek uit Goede Tijden, Slechte Tijden en bestaat uit onder andere een dansvoorstelling, The Smartphone Orchestra en het aansteken van van het 'lichtjestapijt'.

Waar: Nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1

Wanneer: 4 mei, 18.45 tot 22.00 uur

Prijs: toegang gratis

North Free Festival - Pijnackerplein

Dit jaar vindt in het Oude Noorden voor het eerst bevrijdingsfestival North Free Festival plaats. De dag wordt gevuld met muziek van verschillende bands en singer-songwriters, spelletjes voor jong en oud, en nog veel meer.

Waar: Pijnackerplein

Wanneer: 5 mei, 11.00 tot 22.00 uur

Prijs: toegang gratis

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland - Het Park

Vier je vrijheid met dansjes in het park. De artiesten op de line-up vliegen in helikopters langs alle bevrijdingsfestivals in Nederland. Dit jaar zijn dat Kraantje Pappie, Maan en Sam Feldt. Op het nieuwe podium Schuren bij de buren hoor je daarnaast hiphop, r&b en urban.



Waar: Het Park (bij de Euromast)

Wanneer: 5 mei, 12.30 tot 23.00 uur

Prijs: toegang gratis

Bright Night X Kunsthal - Kunsthal

Fans van Star Wars kunnen deze avond hun hart ophalen bij de Kunsthal. Kom langs voor presentaties, een 'Uitpakparty-gadgetshow' en de tentoonstelling Science Fiction: A Journey into the Unknown. De avond wordt afgesloten met een preparty voor 'May the 4th Be With You', ook wel bekend als Star Wars Day.

Waar: Kunsthal, Westzeedijk 341

Wanneer: 3 mei, 19.30 uur

Prijs: 15 euro

Circusstad Festival - Schouwburgplein

Het circus is in de stad en laat je kennismaken met verschillende circusdisciplines. Het programma op Schouwburgplein is gratis toegankelijk. Wil je zelf leren vliegen, balanceren of jongleren? Kinderen en ouders kunnen samen meedoen aan verschillende workshops.

Waar: Schouwburgplein

Wanneer: 1 tot met 5 mei, verschillende tijden

Prijs: toegang gratis

Sunday Roast - Bird

Sluit je weekend zomers af met een barbecue in de tuin van Bird. Neem plaats aan een van de lange tafels en geniet van vlees, vegetarische hapjes, salades, vers fruit en een koud drankje.

Waar: Bird, Raampoortstraat 24/26/28

Wanneer: 5 mei, 15.00 uur

Prijs: 17 euro

