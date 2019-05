Onder de bioscoopreleases van donderdag zitten een waar gebeurde thriller, twee documentaires, een voor een Oscar genomineerde animatiefilm en een nieuw avontuur voor stripheld Urbanus. Bekijk hieronder het overzicht van de negen films die deze week verschijnen.

Hotel Mumbai - thriller

In november 2008 pleegden Pakistaanse terroristen gelijktijdig tien aanslagen in Mumbai. Een daarvan was op het Taj Mahal Palace Hotel, waar honderden mensen dagenlang werden vastgehouden, vechtend voor hun leven en wachtend op hulptroepen. In Hotel Mumbai probeert het hotelpersoneel er alles aan te doen om hun gasten veilig te houden. Hoofdrolspeler Dev Patel werd beroemd door Slumdog Millionaire en kreeg in 2017 een Oscar-nominatie voor de boekverfilming Lion.

Genre: thriller, drama

Regisseur: Anthony Maras

Cast: Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi

Kijkwijzer: 16+

Greta - thriller

Wanneer de jonge Frances een verloren tas terugbrengt naar weduwe Greta, lijkt er een nieuwe vriendschap te ontstaan. De twee vullen elkaars leegtes: Frances is haar moeder verloren, Greta mist haar dochter. Maar dan ontdekt Frances een vreemd geheim dat de nieuwe relatie plotseling een stuk minder onschuldig maakt. Greta is geregisseerd door Neil Jordan, die een Oscar won voor The Crying Game (1992).

Genre: thriller

Regisseur: Neil Jordan

Cast: Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe

Kijkwijzer: 16+

Dragged Across Concrete - actie

Politieveteraan Brett (Mel Gibson) en zijn jongere partner Anthony (Vince Vaughn) worden door hun chef geschorst vanwege een hardhandige arrestatie, die via een video de media heeft bereikt. Het duo besluit de onderwereld in te duiken, om met geweld te krijgen wat ze denken te verdienen. Regisseur S. Craig Zahler maakte samen met Vince Vaughn eerder de misdaadthriller Brawl in Cell Block 99.

Genre: actie, thriller

Regisseur: S. Craig Zahler

Cast: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles

Kijkwijzer: 16+

Mirai - animatie

De vierjarige Kun is in eerste instantie dolblij met de geboorte van zijn zusje Mirai, maar dat verandert wanneer hij merkt dat zijn ouders minder aandacht voor hem krijgen. Via een magische poort die hij in de tuin ontdekt, kan hij door de tijd reizen en praten met familieleden uit het verleden en de toekomst. Waaronder ook de tienerversie van zijn nieuwe zusje. Mirai kreeg eerder dit jaar een Oscar-nominatie voor beste animatiefilm.

Genre: animatie

Regisseur: Mamoru Hosoda

Stemmencast: Jaden Waldman, Victoria Grace, John Cho

Kijkwijzer: 6+

Claire Darling - drama

Claire is ervan overtuigd dat haar laatste dag is aangebroken en besluit haar volledige inboedel te verkopen. Dochter Marie krijgt lucht van de situatie en komt poolshoogte nemen. Via alle spullen die te koop staan, komen oude herinneringen weer bovendrijven. Hoofdrolspeelsters Catherine Deneuve en Chiara Mastroianni zijn in het echt ook moeder en dochter.

Genre: drama

Regisseur: Julie Bertucelli

Cast: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Alice Taglioni

Kijkwijzer: 9+

Urbanus de Vuilnisheld - animatie

In deze animatiefilm voor volwassenen denken de inwoners van het Vlaamse Tollembeek een lucratieve deal te hebben gesloten met een Rus die afval in hun stadje dumpt. Alles loopt echter anders dan ze hadden verwacht. Stripheld Urbanus, die intussen zijn schooljuf ten huwelijk wil vragen, moet zijn stad uit het slop zien te trekken.

Genre: animatie, comedy

Regisseur: Erik Verkerk, Joost van den Bosch

Stemmencast: Urbain Sevranckx, Ben Segers, Sven de Ridder

Kijkwijzer: 6+

Ganz: How I Lost My Beetle - documentaire

De Joodse auto-ingenieur Josef Ganz kwam in 1932 met het idee voor de Kever: een lichte en wendbare auto die voor iedereen betaalbaar zou zijn. Adolf Hitler deelde die droom, maar wilde mensen als Ganz juist uit de weg ruimen. De uitvinder stierf in ballingschap en werd door bijna iedereen vergeten. Documentairemaker Suzanne Raes vertelt zijn verhaal aan de hand van verschillende interviews met nabestaanden.

Genre: documentaire

Regisseur: Suzanne Raes

Kijkwijzer: alle leeftijden

Anna’s War - drama

In het Oekraïne van 1941 wordt de zesjarige Anna wakker in een massagraf. Het meisje is haar hele familie verloren en vlucht naar een oud gebouw dat door de bezetter is overgenomen. Verstopt in een schoorsteen ziet ze de oorlog aan zich voorbij trekken. De Russische regisseur Aleksey Fedorchenko werd eerder internationaal bekroond voor Cold Souls (2010) en Angels of Revolution (2014).

Genre: drama, oorlog

Regisseur: Aleksey Fedorchenko

Cast: Marta Kozlova, Ilya Belov, Sergey Fedorov

Kijkwijzer: geen keuring

The Man Who Stole Banksy - documentaire

Kunstenaar Banksy schilderde in 2007 op een muur in Bethlehem het beeld van een grenssoldaat die de papieren van een ezel controleert. Een taxichauffeur besloot het werk uit te zagen en op eBay aan te bieden. Vervolgens maakte het grote betonnen blok een tocht langs grote musea en rijke kunstverzamelaars. Filmmaker Marco Proserpio interviewt betrokkenen en behandelt zo de opkomst van straatkunst en de verschuivende grenzen van eigendomsrecht.

Genre: documentaire

Regisseur: Marco Proserpio

Kijkwijzer: alle leeftijden

De in het overzicht genoemde films draaien vanaf 2 mei in de Nederlandse bioscopen. Bekijk hier het overzicht van films die vorige week uitkwamen.

De films in bovenstaand overzicht zijn geselecteerd door de onafhankelijke redactie van NU.nl. Als je een ticket koopt, kan het zijn dat NU.nl hier geld aan verdient.