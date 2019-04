Je hoeft je niet te vervelen tijdens de meivakantie. In MartiniPlaza verrijst een enorme stormbaan, in DOT kun je een planetariumshow bezoeken en 5 mei is barst het Bevrijdingsfestival los.

Ralph de Jongh - Proeflokaal 't Kantoor

Blueszanger Ralph de Jongh treedt op Koningsnacht op in Proeflokaal 't Kantoor. Kenmerkend voor De Jongh is dat hij altijd houten klompen draagt die hij als drums gebruikt.

Waar: Proeflokaal 't Kantoor

Wanneer: 26 april om 19.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Machine de Cirque - Stadsschouwburg

Machine de Cirque is een Canadees circusgezelschap van vijf acrobaten, clowns en muzikanten. In deze voorstelling is de moderne wereld vergaan en leven de mannen in een postapocalyptische setting zonder technologie zoals auto's, telefoons of televisie. Met z'n vijven zoeken ze naar andere overlevenden.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86

Wanneer: 26 april, aanvang 20.15 uur

Prijs: vanaf 7,20 euro

Meer informatie en tickets

De acrobaten zoeken naar andere overlevenden. (Foto: Van Baasbank & Vos)

Food- en muziekfestival Achter de Ellebogen - Hoge der A

Dit festival is vernoemd naar de Grote en Kleine Kromme Elleboog, twee smalle straatjes in Groningen waar het barst van de oude, statige bruine cafés. Op de Hoge der A vind je verschillende eetkraampjes en barren. Bijvoorbeeld Swinder, bekend van het nummer Twijde Hans waarin de groep de Groningse kringloopwinkel Mamamini bezingt, komt optreden.

Waar: Hoge der A

Wanneer: 26 en 27 april

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De foodtrucks en kraampjes staan opgesteld langs de gracht. (Foto: ANP)

Stormbaan XXL - MartiniPlaza

In MartiniPlaza staat een enorme opblaasbare stormbaan van 400 meter lang. Het entreeticket geeft de hele dag toegang tot de stormbaan. Kinderen van zes tot twaalf jaar moeten worden begeleid door een volwassene.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2

Wanneer: 30 april tot en met 4 mei van 10.00 tot 17.30 uur

Prijs: 8,23 euro online, 10 euro aan de deur

Meer informatie en tickets

Live Planetarium Show - DOT

In de bioscoopzaal van DOT, waarbij het publiek achterover in stoelen ligt en de beelden op het koepelvormige plafond worden afgespeeld, wordt dinsdag een planetariumshow gegeven. Voorafgaand kun je de daghap rendang met kokosrijst eten.

Waar: DOT, Vrydemalaan 2

Wanneer: 30 april van 20.00 tot 21.00 uur

Prijs: 6 euro, met daghap 16 euro

Meer informatie en tickets

Achter DOT wordt ieder jaar het Groningse stadsstrand aangelegd. (Foto: DOT)

WijnSpijs Surprise Dinner - Verrassingslocatie

Tijdens een WijnSpijs-wandeling volg je een wandelroute van restaurant naar restaurant. Bij elke zaak krijg je een gerecht geserveerd. Op 2 mei is er een verrassingsroute, waarbij wandelaars naar drie onbekende restaurants worden gestuurd voor een driegangendiner met bijpassende wijnen.

Waar: binnenstad Groningen

Wanneer: 2 mei om 19.00 uur

Prijs: 64 euro

Meer informatie en reserveren

Thijs Boontjes Dans- en Showorkest en DJ Cristel - Vera

Het Thijs Boontjes Dans- en Showorkest mixt elementen van rockmuziek met volksmuziek van André Hazes. In september 2018 verscheen de laatste single Ik ben je stok. De band speelde eerder op festivals als Down The Rabbit Hole, Zwarte Cross en Into the Great Wide Open.

Waar: Vera, Oosterstraat 44

Wanneer: 3 mei, aanvang 21.00 uur

Prijs: 13 euro

Meer informatie en tickets

Bevrijdingsfestival Groningen - Stadspark

Op het gratis toegankelijke Bevrijdingsfestival treden onder anderen Shirak, My Baby, Thomas Azier en Kraantje Pappie op. Ook Omar Souleyman, die vorig jaar met zijn Syrische muziek tijdens het Groningse zomerfestival Noorderzon duizenden mensen aan het dansen kreeg, staat op het podium.

Waar: Stadspark

Wanneer: 5 mei van 12.00 tot 0.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

In 2015 trad Jett Rebel als Ambassadeur van de Vrijheid op in het Stadspark. (Foto: ANP)

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.