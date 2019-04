Van suikerspinnen snoepen tot aan trapezes hangen. Je hoeft je deze meivakantie niet te vervelen in Rotterdam.

Workshops Circusstad Festival - Schouwburgplein

Het circus is in de stad en geeft jong en oud de kans om mee te doen. Wil je vliegen, balanceren of jongleren? De artiesten verklappen je hun diepste geheimen.

Waar: rondom Schouwburgplein

Wanneer: 1 tot met 5 mei, verschillende tijden

Prijs: 5 euro

Meer informatie

Tijdens de workshops leer je hoe je circusartiest wordt. (Foto: Circusstad)

Familiefest: Kraak Het Nieuwe Instituut - Het Nieuwe Instituut

De eerste maandag van de meivakantie nemen kinderen en hun ouders Het Nieuwe Instituut over. Van hutten bouwen en graffiti in de museumzalen tot free running in de museumtuin, de mogelijkheden zijn oneindig.

Waar: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25

Wanneer: 1 mei, 11.00 tot 17.00 uur

Prijs: 2 euro

Meer informatie

Bright Night X Kunsthal - Kunsthal

Deze avond speelt de sciencefictionwereld van Star Wars de hoofdrol. Kom langs voor presentaties, een gadgetshow en de tentoonstelling Science Fiction: A Journey into the Unknown. De avond wordt afgesloten met een pre-party voor 'May the 4th Be With You', ook wel bekend als Star Wars Day.

Waar: Kunsthal, Westzeedijk 341

Wanneer: 3 mei, 19.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

De Nationale Jongerenherdenking - Nieuwe Luxor Theater

Ook dit jaar is er in Luxor een speciale herdenking voor en door jongeren, met het thema Geef vrijheid door. Het programma bestaat uit onder meer een dansvoorstelling, The Smartphone Orchestra en het aansteken van kaarsjes. Guido Spek presenteert de avond.

Waar: het Nieuwe Luxor Theater, Posthumalaan 1

Wanneer: 4 mei, 18.45 tot 22.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Sunday Roast - Bird

Neem plaats aan een van de lange tafels en geniet van vlees, vegetarische hapjes, salades, vers fruit en een koud drankje.

Waar: Bird, Raampoortstraat 24/26/28

Wanneer: 5 mei, 15.00 uur

Prijs: 17 euro

Meer informatie

Bij Bird kun je op Bevrijdingsdag aanschuiven voor de barbecue. (Foto: ANP)

Stoepkrijt en Suikerspinnen - Belasting & Douane Museum

Tuintegels en suiker, twee dingen die in de toekomst weleens belast zouden kunnen worden. Maar nu nog niet, en dat vieren ze in het Belasting & Douane Museum. Help de tegels van de museumtuin aan een leuk kleurtje en snoep daarna van een suikerspin.

Waar: Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16

Wanneer: 29 april, 14.00 tot 16.00 uur

Prijs: toegang gratis

Meer informatie

Bovenstaand overzicht is geselecteerd door de redactie van NU.nl. Ontbreekt er een tip? Vul het overzicht aan door een reactie achter te laten.