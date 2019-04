Tijdens festivals en drukke evenementen zoals Koningsdag heb je maar beperkte mogelijkheden om je telefoon op te laden. Wat doe je als je batterij leeg is en je vrienden nergens te bekennen zijn?

Feestvierder Danique Spruijt stond drie jaar geleden tijdens Koningsdag in een oranje mensenmassa op een plein in Eindhoven. "We waren met een groep van ongeveer 25 man", vertelt ze. "Een groepje ging naar de wc en ik besloot op het plein te blijven. Alleen was ineens iedereen weg."

"Mijn telefoon was leeg en ik wist geen enkel telefoonnummer uit mijn hoofd. Ik heb nog een kwartiertje rondgelopen, maar ik kon niemand vinden en het was zó druk. Toen besloot ik maar naar het station te lopen en heb ik de trein naar huis gepakt", vertelt Spruijt.

Vrienden vinden is geen eenvoudige taak

Stampende muziek, rumoer, een overbelast telefoonnetwerk en overal waar je kijkt staat het vol oranje feestvierders; op Koningsdag is het geen eenvoudige taak om je verloren vrienden terug te vinden.

Nederlanders zijn mobieler dan ooit tevoren. Slechts 1,8 procent van alle Nederlandse jongeren tot 25 jaar heeft geen smartphone of mobiele telefoon, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Toch omarmt niet iedereen de mogelijk om altijd online en bereikbaar te zijn. Enkele Nederlandse festivals, zoals Georgie's Wundergarten in Amsterdam en Festival de Beschaving in Utrecht verboden telefoons, of lieten bezoekers hun telefoonschermpjes afplakken zodat ze meer in het moment zouden leven.

Telefoonloze festivals

Rob Simon is de organisator van Georgie's Wundergarten. Hij zegt dat de reacties op het telefoonverbod overwegend positief zijn. "Maar er waren ook mensen die zeiden: 'Ik heb mijn telefoon nodig om mijn vrienden terug te vinden'", zei hij in een eerder interview met NU.nl.

Simon vindt dat argument lachwekkend. "Tien jaar geleden raakten we elkaar ook niet kwijt, maar sprak je af bij de patatkraam. En als je je vrienden toch kwijtraakte, was dat een mooie gelegenheid om nieuwe vrienden te maken."

Je vrienden terugvinden in het rumoer van Koningsdag is geen eenvoudige taak. (Foto: ANP)

Spreek meerdere tijdstippen af

Hoe kun je je vrienden terugvinden wanneer het netwerk overbelast is of wanneer je geen batterij meer hebt? Festivalbezoeker Karin de Zwaan adviseert: "Wij spraken vaak een paar tijdstippen en een plek af waarop we verzamelden. Als je dan tijdstip één mist omdat je nog wat anders aan het doen bent, kun je op tijdstip twee weer aansluiten."

Heliumballon

Als je vrienden wel in de buurt zijn, maar je ze niet direct kunt zien omdat ze bijvoorbeeld in een grote mensenmassa naar een concert staan te kijken, dan kun je ook een heliumballon aan je jas binden. Deze truc paste festivalbezoeker Lisanne van der Vaart toe tijdens Pride Amsterdam. "Als je niet te ver weg van elkaar staat, kan iemand je vanuit de verte zien. En het is ook gewoon leuk!"

Speciaal handgebaar

Tot slot tipt Tess Koning een gebaar af te spreken. "Een groep vrienden die ik ken gebruikt vooral het eendje. Ze steken hun hand in de lucht en maken een soort eendenbek die open dicht gaat en rondkijkt."

Sinds Spruijt in haar eentje afdroop uit Eindhoven, zorgt ze ervoor dat ze op grote festivals en evenementen altijd een powerbank bij zich heeft. "Zodat ik mijn telefoon kan opladen als er weer zoiets gebeurt."