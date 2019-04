Op zaterdag viert heel Amsterdam de verjaardag van de koning. Duik de kroeg in, ga los op een van de festivals of struin langs de vele vrijmarkten in de stad.

Rewind & Het Partyfeest - De Noordermarkt

De Jordaan wordt tijdens koningsdag en koningsnacht zo mogelijk nog gezelliger dan gebruikelijk. Libertine Amsterdam en Restaurant Domenica houden hun hoek nat met barretjes en een groot podium op de Noordermarkt. Op een groot podium zullen dj’s als Walter Looks, Nathalie Patty, Alain Kuipers en Hippe Types B de mensen los doen gaan.

Waar: Noordermarkt

Wanneer: 26 april van 19.00 tot 01.00 uur, 27 april van 13.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Gevelversiering en feest – Café De Blaffende Vis

Enkele honderden meters verder, op de Westerstraat, zal Café De Blaffende Vis tijdens koningsnacht de jaarlijks terugkerende gevelversiering onthullen. Dit fenomeen werd berucht met uitvoeringen als Maxima als 'The Choice Of Holland' (in 2011 het populairste lid van de familie), I amAlia (Amalia die een selfie neemt) en Prins Bernhard in een Elvis-kostuum met de tekst 'Staying Alive' (2003). Dit alles wordt vergezeld met koude drank en livemuziek op zowel koningsdag als koningsnacht.

Waar: Westerstraat 118

Wanneer: onthulling gevel 0.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Breakfast Club – BRET

Een goed ontbijt (lees: goede bodem) is op koningsdag bittere noodzaak. BRET speelt hier slim op in door vanaf 7.00 uur de belangrijkste maaltijd van de dag op tafel te zetten. Dj’s PLO Man, Roger Gerressen en Caim zorgen dat je goed in de feeststemming komt.

NDSM Vrijhaven – NDSM

Tijdens Vrijhaven op de NDSM-werf ontsnappen bezoekers aan de drukte van het centrum van de hoofdstad. Dj’s draaien house platen en in de IJ-hallen is een enorme kindervrijmarkt.

Waar: NDSM, Tt Neveritaweg

Wanneer: van 9.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Terug naar Toen Koningsdag – Le Patron

Terug naar Toen is inmiddels een bekend concept: feesten en meezingen op (foute) muziek van vroeger. Tijdens koningsdag pakt de organisatie uit met een gratis feest voor de deur van Le Patron. Reken op oranje tompoezen, slingers, confetti en ballonnen.

Waar: Vijzelgracht 63 (naast Weteringsschans)

Wanneer: van 11.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

P.KING op straat – P.KING

Café P. King organiseert op Koningsnacht en Koningsdag voor de eigen deur, op de kruising tussen de Herengracht en Vijzelstraat, gratis feesten met house- en technomuziek. Bezoekers betalen enkel voor een drankje, de entree is gratis. Onder ander Dimitri Kneppers, Philip Young en JAMA nemen plaats achter de draaitafel.